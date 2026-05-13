México

Megafuga de agua en Iztapalapa deja daños en viviendas de Los Reyes Culhuacán tras ruptura de tubería de 48 pulgadas

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz dio a conocer que la fuga ya se encuentra controlada, sin embargo, las labores de limpieza continúan en la zona

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Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, informó sobre los trabajos realizados para controlar la megafuga de agua potable en Iztapalapa. (X/@ALEIDAALAVEZ)

Este 13 de mayo de 2026, los habitantes de la colonia Ampliación Los Reyes, en Iztapalapa, fueron sorprendidos por una megafuga de agua potable que se generó por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas, la cual descendió como si fuera un río por varias calles, teniendo como punto de origen 5 de Mayo y avenida Tláhuac.

Habitantes de la demarcación comenzaron a compartir videos e imágenes que daban cuenta del avance de este líquido, el cual cubrió carriles y banquetas. Por varias horas el caos se apoderó de la zona, reportes de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) señalan que el incidente corresponde a una línea de agua potable, la cual abastece al tanque de La Estrella.

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Vecinos de Iztapalapa se vieron afectados por una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas. (Foto: X/@Alc_Iztapalapa)
Vecinos de Iztapalapa se vieron afectados por una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas. (Foto: X/@Alc_Iztapalapa)

Luego de los reportes, personal de la alcaldía, Protección Civil y policías capitalinos, apoyaron a la ciudadanía que intentaba cruzar las calles que se encontraban inundadas, por la emergencia se implementaron cortes a la circulación.

Controlan fuga de agua e implementan acciones

Alrededor de las 15:20 horas, a través de las redes sociales de la alcaldía Iztapalapa se informó que la fuga de agua habría sido controlada, por lo que continúan las labores de limpieza:

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Personal de la Alcaldía continúa trabajando en la limpieza de calles y atención a viviendas afectadas, mientras los niveles de encharcamiento en la zona ya son menores”.

Vecinos de Iztapalapa se vieron afectados por una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas. (Foto: X/@Alc_Iztapalapa)
Vecinos de Iztapalapa se vieron afectados por una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas. (Foto: X/@Alc_Iztapalapa)

Cabe destacar que, decenas de viviendas resultaron afectadas por la corriente que fue incrementando con el paso de las horas, entre las labores que el personal continúa realizando se encuentra el desalojo del agua al interior de viviendas, así como acciones preventivas que reduzcan el riesgo para los habitantes de la zona.

Estaremos aquí para limpiar las viviendas y también para disponer albergues y comidas para la población que haya resultado afectada. Desde el primer momento estamos en coordinación con el Gobierno de la ciudad para atender esta emergencia”, comentó la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.

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