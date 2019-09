En esas villas de todo el país, que abarcan un territorio que equivale a dos veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, viven cerca de 3,5 millones de personas que se verán beneficiadas con el "régimen de integración socio-urbano y regularización dominial". Además de que las familias puedan acceder al título de propiedad de los terrenos que ocupen, otro de los objetivos de la norma es terminar con las estadísticas que señalan que en las villas de emergencia el 93,81% no tiene acceso de agua corriente; el 98,81% no tiene acceso a cloacas; el 70,69% no tiene acceso a energía eléctrica; y el 98,49% no tiene acceso a la red de Gas Natural. Se trata de una ley que fue coordinada entre los bloques del oficialismo y la oposición, además de haber sido el resultado de un debate del que participaron referentes de los barrios populares, organizaciones sociales y la Iglesia católica, entre otras agrupaciones.