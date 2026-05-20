Colombia

Sindicato de Keralty se retractó de acusaciones sobre supuestas presiones electorales: se basó en “comentarios” no comprobados

Por medio de un comunicado, indicó que no tiene pruebas que demuestren algún tipo de coacción por parte del grupo empresarial sobre los trabajadores para que voten en favor de determinado candidato presidencial en las elecciones del 31 de mayo de 2026

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Ilustración en acuarela del logo y nombre Keralty en azul sobre pilas de documentos titulados "Proceso electoral 2026 Elecciones".
Keralty aseguró que tratan de afectar su buen nombre con señalamientos falsos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El grupo empresarial Keralty, propietario de la EPS Sanitas, Colsanitas y algunas clínicas en Colombia, fue señalado de generar presiones sobre los empleados en materia electoral. De acuerdo con el periodista Gonzalo Guillén, el supuesto constreñimiento estaría orientado a favorecer al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en los comicios que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Esta mañana la empresa KERALTY reunió en el Grand Hyatt a sus empleados no sindicalizados y le exigió a cada uno conseguir cinco votos para Espriella. Ese hotel es de Sarmiento Ángulo. Esta información me fue suministrada por varios de los asistentes. Constreñir al elector es un delito”, indicó el periodista en su cuenta de X.

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El periodista Gonzalo Guillén denunció presuntas presiones electorales de Keralty a sus empleados - crédito @HELIODOPTERO/X
El periodista Gonzalo Guillén denunció presuntas presiones electorales de Keralty a sus empleados - crédito @HELIODOPTERO/X

El 19 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Keralty (Sinaltkeralty) también emitió un comunicado en el que denunció que se estaban presentando supuestas presiones que van en contra del libre ejercicio del voto, las cuales estaban afectando a los trabajadores del grupo empresarial. Sin embargo, al día siguiente compartió una comunicación oficial en la que se retractó de los señalamientos que hizo en relación con el tema.

El comunicado de retractación de los integrantes del sindicato, que están afiliados a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), fue enviado directamente a la Dirección General y a los representantes legales de Keralty. En el documento, se indica que la comunicación en la que denunciaron las presuntas presiones se elaboró con base en información informal que no pudo ser corroborada.

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Los señalamientos surgieron por comentarios que escucharon al respecto, pero no encontraron pruebas suficientes ni verificables para respaldar las acusaciones, así como tampoco fuentes reales que reafirmaran las denuncias. En ese sentido, no hay manera de comprobar la existencia de actuaciones de coacción o direccionamiento del voto de los empleados en favor de algún candidato o candidata presidencial en particular.

El grupo Keralty acusa al Estado de ejecutar una estrategia premeditada para debilitar el modelo de aseguramiento de las EPS - crédito Keralty
El sindicato de Keralty indicó que hizo señalamientos en contra del grupo empresarial con base en información informal - crédito Keralty

Así las cosas, el sindicato se retractó de las aseveraciones que hizo. “SINALTKERALTY se retracta de las afirmaciones y manifestaciones contenidas en dicho comunicado anteriormente enviado, especialmente de aquellas que pudieran interpretarse como señalamientos directos contra KERALTY S.A.S., sus directivos, respecto de supuestas presiones relacionadas con el ejercicio libre del voto”, explicaron los integrantes del sindicato.

De igual manera, reconocieron la importancia de respetar los derechos fundamentales de los que goza el grupo empresarial y quienes lo representan, en relación con el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales. “SINALTKERALTY reafirma igualmente su compromiso con el ejercicio responsable de la actividad sindical, el diálogo social y el manejo prudente y verificable de la información institucional”, añadió.

Keralty también emitió un comunicado en el que negó las afirmaciones que se hicieron en contra del grupo empresarial, calificándolas como una calumnia que atenta contra el buen nombre de la institución. A su juicio, se trataría de una instrumentalización de la organización por parte de ciertos “enemigos” que quieren afectarla.

Las elecciones regionales en Colombia se realizarán el 29 de octubre. Foto: (Colprensa - Juan Páez).
Keralty negó estar interfiriendo en las decisiones electorales de sus trabajadores - crédito Juan Páez/Colprensa

Se refirió específicamente al evento que denunció el periodista Gonzalo Guillén, explicando que se trató de un encuentro en el que participaron más de 1.500 colaboradores. En la reunión, se abordó el tema de la democracia, la importancia de la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos en relación con el ejercicio del derecho al voto.

Adicionalmente, advirtió que la pieza publicitaria que fue compartida en redes sociales, que dice “Firmes por Keralty”, no fue elaborada por la institución.

No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político por parte de quienes intervinieron institucionalmente en el evento. La pieza gráfica que se ha difundido en redes sociales no corresponde a ninguna imagen elaborada desde la organización”, añadió.

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