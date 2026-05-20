Deportes

Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Decano eliminó a la T en Rosario y es el sexto clasificado a esa instancia del certamen. Espera por Independiente o Unión de Santa Fe

Guardar
Google icon
Lo momentos más importantes de Talleres de Córdoba-Atlético Tucumán

Atlético Tucumán venció 3-0 a Talleres de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El Decano se adelantó en el amanecer del compromiso y liquidó el pleito en el complemento para sacar su boleto entre los 16 mejores de la competencia ante un rival que atraviesa un proceso de transición, luego del alejamiento de Carlos Tevez y la asunción de Ezequiel Carboni como técnico interino.

El ganador de la serie demoró tres minutos para ponerse en ventaja con un tanto desde el vestuario: Renzo Tesuri empujó la pelota a la red para el plantel dirigido por Julio César Falcioni. Ya en el inicio de la segunda parte, a la T le anularon el empate de Ronaldo Martínez por posición adelantada, pero en la repetición se vio que estaba habilitado.

PUBLICIDAD

Luego de este fallo arbitral, Atlético Tucumán respondió con una recuperación y contra letal: Alexandro Maidana fue anticipado por Lautaro Godoy, que metió una corrida desde la mitad de la cancha y definió cruzado para aumentar las diferencias. Nicolás Laméndola transformó el trámite en goleada a los 75 minutos con el 3-0 final.

Ahora, el Decano espera por el vencedor de la eliminatoria entre Independiente y Unión de Santa Fe, que está programada para el viernes a partir de las 20:00 (hora argentina) en el estadio Marcelo Bielsa con el arbitraje de Sebastián Zunino.

PUBLICIDAD

Atlético Tucumán es el sexto clasificado a los octavos de final de la Copa Argentina. Se suma a Gimnasia La Plata, Ferrocarril Midland, Vélez, Banfield y Platense que dejaron afuera a Acassuso, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan, respectivamente.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina:

cuadro de Copa Argentina al 20-05-2026
Atlético Tucumán espera rival en los octavos de final

Todos los partidos de los 16avos de final de la Copa Argentina

Gimnasia La Plata 3-0 Acassuso

Ferrocarril Midland 2-1 Deportivo Morón

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta

Banfield 1-1 (5-4 en los penales) San Martín de Tucumán

Platense 0-0 (4-3) San Martín de San Juan

Atlético Tucumán 3-0 Talleres

Viernes 22/5 - 20:00 horas - Unión de Santa Fe vs. Independiente

Sábado 30/5 - 15:00 - Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

Sábado 30/5 - 18:00 - Instituto vs. Lanús

Domingo 31/5 - Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Domingo 31/5 - Racing vs. Defensa y Justicia

Sábado 6/6 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

A confirmar - River Plate vs. Aldosivi

A confirmar - Independiente Rivadavia vs. Tigre

A confirmar - Barracas Central vs. Huracán

A confirmar - Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors

Temas Relacionados

Atlético TucumánTalleres de CórdobaCopa ArgentinaIndependienteUnión de Santa Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

El Ciclón de Gustavo Álvarez choca en Brasil ante el Peixe, que está obligado a ganar. Televisa ESPN y Disney+

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

El delantero de Santos revivió en una entrevista con la CONMEBOL uno de los momentos más difundidos del certamen, cuando los ex compañeros del PSG se sentaron a conversar tras la derrota de Brasil ante Argentina

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Tras un extenso paréntesis debido a la lluvia, El Brujo superó en sets corridos al estadounidense Frances Tiafoe y se metió entre los ocho mejores del ATP 500 alemán

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

Los argentinos dieron un paso más en París y quedaron a una victoria del cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada. En cambio, Federico Gómez, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini se despidieron en la segunda ronda

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante el conjunto brasileño en el Monumental. Desde las 21.30, por DSports

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

DEPORTES

La grave acusación de racismo contra la ex pareja de Vinícius tras la separación: su enfático descargo

La grave acusación de racismo contra la ex pareja de Vinícius tras la separación: su enfático descargo

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

TELESHOW

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

El malestar de Ian Lucas luego de ganar un Martín Fierro: “Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele”

Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Zoe Bogach intentó explicar la Revolución Francesa y causó revuelo en las redes: “Me pongo nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno panameño tendrá informe final de la mina de cobre a finales de mayo

Gobierno panameño tendrá informe final de la mina de cobre a finales de mayo

El Ministerio de Deportes completa la entrega de fondos al Comité Olímpico Dominicano

El fiscal general de Guatemala ordena la destitución de Rafael Curruchiche, tras disponer la disolución de la FECI

El Salvador confía salir de la lista corta de la OIT “en junio”, pero debe trabajar para mantener el estatus

Honduras: Cae sospechoso por asesinato del ambientalista Carlos Luna tras 28 años prófugo