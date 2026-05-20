Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Lo momentos más importantes de Talleres de Córdoba-Atlético Tucumán

Atlético Tucumán venció 3-0 a Talleres de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El Decano se adelantó en el amanecer del compromiso y liquidó el pleito en el complemento para sacar su boleto entre los 16 mejores de la competencia ante un rival que atraviesa un proceso de transición, luego del alejamiento de Carlos Tevez y la asunción de Ezequiel Carboni como técnico interino.

El ganador de la serie demoró tres minutos para ponerse en ventaja con un tanto desde el vestuario: Renzo Tesuri empujó la pelota a la red para el plantel dirigido por Julio César Falcioni. Ya en el inicio de la segunda parte, a la T le anularon el empate de Ronaldo Martínez por posición adelantada, pero en la repetición se vio que estaba habilitado.

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Luego de este fallo arbitral, Atlético Tucumán respondió con una recuperación y contra letal: Alexandro Maidana fue anticipado por Lautaro Godoy, que metió una corrida desde la mitad de la cancha y definió cruzado para aumentar las diferencias. Nicolás Laméndola transformó el trámite en goleada a los 75 minutos con el 3-0 final.

Ahora, el Decano espera por el vencedor de la eliminatoria entre Independiente y Unión de Santa Fe, que está programada para el viernes a partir de las 20:00 (hora argentina) en el estadio Marcelo Bielsa con el arbitraje de Sebastián Zunino.

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Atlético Tucumán es el sexto clasificado a los octavos de final de la Copa Argentina. Se suma a Gimnasia La Plata, Ferrocarril Midland, Vélez, Banfield y Platense que dejaron afuera a Acassuso, Deportivo Morón, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan, respectivamente.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina:

Atlético Tucumán espera rival en los octavos de final

Todos los partidos de los 16avos de final de la Copa Argentina

Gimnasia La Plata 3-0 Acassuso

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Ferrocarril Midland 2-1 Deportivo Morón

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta

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Banfield 1-1 (5-4 en los penales) San Martín de Tucumán

Platense 0-0 (4-3) San Martín de San Juan

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Atlético Tucumán 3-0 Talleres

Viernes 22/5 - 20:00 horas - Unión de Santa Fe vs. Independiente

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Sábado 30/5 - 15:00 - Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

Sábado 30/5 - 18:00 - Instituto vs. Lanús

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Domingo 31/5 - Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Domingo 31/5 - Racing vs. Defensa y Justicia

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Sábado 6/6 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

A confirmar - River Plate vs. Aldosivi

A confirmar - Independiente Rivadavia vs. Tigre

A confirmar - Barracas Central vs. Huracán

A confirmar - Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors