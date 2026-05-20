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Ángelo Caro promete ir por la gloria en los próximos Juegos Panamericanos: “La medalla de Lima 2027 se quedará en casa”

El skater chiclayano buscará sacarse la espina del subcampeonato en la edición Santiago 2023 toda vez que luchará por dejar el nombre del Perú en alto el año que viene. “Tengo expectativas muy amplias”, dijo

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Ángelo Caro se prepara para la gloria en Lima 2027. - Crédito: Marcelo del Carpio
Ángelo Caro se prepara para la gloria en Lima 2027. - Crédito: Marcelo del Carpio

Ángelo Caro comienza a enfocarse en su participación en los Juegos Panamericanos 2027. Sabe plenamente que será una oportunidad única al afrontar la disciplina de skate masculino en casa, acompañado por el cariño de toda su nación. Por ese motivo, solo tiene fijada la gloria para el certamen polideportivo más grande de la región.

“Tengo expectativas muy altas y una meta puntual que es Los Ángeles 2028. Sé que voy a pasar por muchos obstáculos, pero estoy dando mi 100% en cada entrenamiento y competencia. Vamos a empezar con Lima 2027 y yo sé que la medalla se va a quedar en casa”, dijo a gob.pe

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En esa misma línea, el skater nacional se ha dicho muy estremecido porque la capital del Perú acogerá por segunda vez en la historia los Juegos Panamericanos y su disciplina se desarrollará en un lugar muy especial, que dicho sea de paso ha marcado su vida como deportista.

“Me siento muy emocionado de poder representar una vez más a mi país con lo que tanto me apasiona que es el skate. Qué mejor que hacerlo en mi distrito, donde nací, donde crecí, en mi segundo hogar que es aquí en la sede de Costa Verde del IPD. Me siento feliz de poder compartir esta emoción con todos los peruanos”, detalló Ángelo.

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Caro espera contar con el respaldo firme de los peruanos, así como sucede cada vez que realiza una exhibición representando al país: “Es lo que nos motiva a seguir adelante. Mi familia me contaba que cada truco que hacía se escuchaba como si fuera un gol”.

Con la espina clavada por la medalla de plata cosechada en Santiago 2023, los Juegos Panamericanos a realizarse en Lima serán una clara oportunidad de reivindicación para un Ángelo que, por lejos, es el máximo exponente del skate peruano.

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