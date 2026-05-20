Jorge Giacobbe, analista político: “Nadie capitaliza los problemas del gobierno, del otro lado está la nada misma”

El liberalismo emerge como tema de debate público, con la población asociando palabras como pobreza, libertad, delincuencia y corrupción

En Infobae al Regreso, Jorge Giacobbe, director de la consultora que lleva su nombre, advirtió que “el 42% de la gente dice que no aguanta más la situación económica”, una cifra que refleja el hartazgo social y el costo del ajuste.

Durante la charla, el analista detalló la evolución de esta percepción: “Creció desde 35 hasta 41. La cantidad de gente que dice frente a esta situación económica: ‘No aguanto más’”.

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La economía y el desgaste de la esperanza

Giacobbe subrayó que el núcleo del malestar es económico: “No es la única variable, pero es la variable claramente dominante y principal”. Explicó que la degradación no se da necesariamente por el desempleo sino por la pérdida de capacidad adquisitiva, aún en quienes mantienen su empleo: “Mientras los argentinos sigan sintiendo que están 0,5 peor que el mes pasado, el clima se va a seguir agravando. No para una revolución social en Plaza de Mayo, pero sí para abajo”.

Al referirse a la evolución de las emociones sociales, describió: “Cada vez que arranca un gobierno, yo hago esa famosa nube de palabras de con qué emoción definirías a la Argentina. Siempre significa esperanza al principio”.

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Según Giacobbe, la imagen negativa de Javier Milei ronda el 54%, mientras su imagen positiva registra leves fluctuaciones mensuales (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Sin embargo, advirtió que “la esperanza es un reloj de arena que se da vuelta. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para eso por lo que me ilusioné y por lo que te voté?”.

Giacobbe remarcó que la imagen negativa de Milei ronda el 54%. “El último mes, los 36 puntos que tengo de imagen positiva de Milei, el mes pasado eran 33. Este último mes no cayó, pero el mes anterior había caído 7. Y los tres meses anteriores a eso había caído 1,5 cada vez”, puntualizó sobre el deterioro gradual.

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Polarización y fragmentación del electorado

El informe arroja que la polarización persiste y los extremos condicionan el debate público: “Del 45% que no lo votó a Milei, podés esperar solamente queja, todo está mal, todo estuvo siempre mal, vamos para peor, es el apocalipsis. Del 30% que lo votó, lo único que podés esperar es termo libertarianismo”.

Para Giacobbe, el foco está en el “25% de gente que se le sumó a Milei en segunda vuelta, no porque lo eligiera entre todos los candidatos, sino porque tenía que decidir entre Frankenstein y el hombre lobo”.

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El analista Jorge Giacobbe advierte que el 42% de los argentinos declara no soportar más la situación económica actual (Infobae en Vivo)

Al profundizar en la dinámica de ese sector, señaló: “Todavía conserva la esperanza con dolor diciéndotelo, y otra parte que empieza a perder la esperanza y esa esperanza empieza a torcer en tristeza”. Esta variabilidad es, para el consultor, decisiva de cara a futuros comicios.

La conversación abordó también la percepción del liberalismo, a partir de una pregunta inédita en la serie de Giacobbe y Asociados: “La gente utiliza palabras como pobreza, libertad, delincuentes, esperanza, camino correcto, progreso, corrupción. Está toda la polémica, Gonza. Es una buena foto de la conversación social”. El director de la consultora interpretó que el liberalismo “salió del placard hace muy poquito” y sigue atado a temores históricos.

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El escenario político y la ausencia de alternativas

Giacobbe describió una clase política que no logra capitalizar el desgaste del gobierno: “Nadie capitaliza los problemas del gobierno. Del otro lado está la nada misma. Hay un equipo de rengos”, sostuvo.

Consideró que “el 45% va a ir a buscar la herramienta más potente contra Milei. No importa el nombre, no importa si es abogado, plomero gasista o narcotraficante. El nombre es una discusión verdaderamente de segundo grado”.

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La oposición política no logra capitalizar el desgaste del gobierno, sin candidatos claros ni herramientas eficaces para competir con Milei

Consultado sobre eventuales candidatos opositores, fue tajante: “No mide nada”. Y sobre el posible triunfo opositor, aclaró: “No estoy diciendo que en un balotaje Milei pierde. Hay que ver cómo termina relacionándose con este 25%, que es el que está temblando”.

El analista rechazó la idea de una elección de “tres tercios” y remarcó que la polarización sigue vigente, aunque sin productos claros para canalizarla: “Va a haber un candidato de La Libertad Avanza y cualquier herramienta en contra de Milei va a ser muy competitiva”.

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Para Giacobbe, la sociedad argentina mantiene niveles altos de temeridad electoral y es capaz de asumir riesgos a pesar de los antecedentes de crisis: “Vos te das cuenta el nivel de temeridad con el cual vamos a votar”.

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