CFK decidió que Alberto Fernández sea candidato a Presidente. Durante años se llevaron muy mal, pero la ex presidente consideró que el ex jefe de Gabinete podía sumar al Frente de Todos. Alberto logró el consenso de la mayoría de los gobernadores peronistas y durante un acto proselitista en Rosario prometió que "nunca más me voy a pelear con Cristina".