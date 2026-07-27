El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

Guardar

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

La FIFA reveló que el gol de Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026. En el duelo por los 16avos de final que terminó con el sufrido triunfo por 3-2 del combinado albiceleste y que fue catalogado como uno de los mejores de la Copa del Mundo, el jugador de Cabo Verde convirtió el 2-2 parcial en la prórroga.

La acción premiada ocurrió ante 65.000 espectadores en el Miami Stadium, cuando el futbolista caboverdiano dejó atrás a Alexis Mac Allister y sacó un remate con efecto desde el borde del área que se metió en el ángulo de Emiliano Dibu Martínez para establecer el 2-2 parcial. Pese al empate, el equipo de Lionel Scaloni recuperó la ventaja pocos minutos después y avanzó a octavos de final, aunque Cabo Verde selló una actuación histórica en su primera participación en un Mundial.

PUBLICIDAD

Según la FIFA, el tanto se impuso en la votación final a otras conquistas destacadas del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres ante la selección argentina. En el podio definitivo del premio Gol Hyundai del Torneo, Lopes Cabral terminó por delante de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití.

El golazo de Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El reconocimiento convirtió a Cabo Verde en protagonista de uno de los premios individuales más visibles del certamen. Lopes Cabral sucede en el palmarés a Richarlison, ganador en 2022 por su chilena para Brasil contra Serbia, y se sumó a una lista en la que también figuran Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez y Benjamin Pavard, quien también ganó el galardón por un tanto contra la selección argentina.

PUBLICIDAD

El defensor, de 23 años, juega en el Trabzonspor de Turquía. También quedó como el segundo defensa en ganar este galardón, una posición poco frecuente entre los premiados, después de Pavard por su media volea ante Argentina en 2018. Antes de cruzarse con la selección campeona del mundo en 2022, el jugador había expresado un deseo personal: “Espero poder hacerme algunas fotos con Messi”. Luego compartió escenario con la máxima figura argentina y terminó firmando la jugada que la FIFA distinguió como la mejor del torneo.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, explicó. “Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, argumentó en diálogo con la FIFA. El propio Lopes Cabral describió el instante posterior al remate: “Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría”.

PUBLICIDAD

El impactante golazo de Cabo Verde contra la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial (REUTERS/Marco Bello)

La escena no terminó en el campo. “Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, relató el futbolista.

En la tribuna, su madre Teresa llegó a perder el conocimiento durante la celebración. “Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi madre llorando; ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!”, recordó.

PUBLICIDAD

La publicación oficial del organismo comparó esa reacción con la que tuvo la madre de Lilian Thuram en el Mundial de 1998, cuando el francés le marcó dos goles a Croacia en semifinales. La asociación también alcanzó a Pavard, porque Lopes Cabral pasó a ser el segundo lateral en recibir este premio. Otro de los efectos del gol llegó después del partido, cuando recibió un mensaje de Marcelo. “Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria”, contó.

Sidny Lopes Cabral grabó su nombre en la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)

El ex internacional brasileño y exjugador del Real Madrid le comunicó además que había votado su conquista como la mejor del campeonato. “¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Le respondí: ‘¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar’. Y él me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar; eres muy bueno’”.

PUBLICIDAD

La trayectoria del ganador añade otro dato a la dimensión del premio. Hace apenas tres años, Lopes Cabral jugaba en la quinta división alemana y usaba bolsas de basura como cortinas improvisadas. Ahora quedó incorporado al libro de récords del Mundial 2026 con el gol que la FIFA señaló como el mejor de todo el torneo.