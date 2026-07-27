Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

El golazo que le convirtieron a la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial 2026: “No me lo podía creer”

El tanto de Sidny Lopes Cabral en los 16avos de final en el duelo entre Cabo Verde y la albiceleste fue escogido como el más lindo de la Copa del Mundo

Guardar

La FIFA reveló que el gol de Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026. En el duelo por los 16avos de final que terminó con el sufrido triunfo por 3-2 del combinado albiceleste y que fue catalogado como uno de los mejores de la Copa del Mundo, el jugador de Cabo Verde convirtió el 2-2 parcial en la prórroga.

La acción premiada ocurrió ante 65.000 espectadores en el Miami Stadium, cuando el futbolista caboverdiano dejó atrás a Alexis Mac Allister y sacó un remate con efecto desde el borde del área que se metió en el ángulo de Emiliano Dibu Martínez para establecer el 2-2 parcial. Pese al empate, el equipo de Lionel Scaloni recuperó la ventaja pocos minutos después y avanzó a octavos de final, aunque Cabo Verde selló una actuación histórica en su primera participación en un Mundial.

PUBLICIDAD

Según la FIFA, el tanto se impuso en la votación final a otras conquistas destacadas del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres ante la selección argentina. En el podio definitivo del premio Gol Hyundai del Torneo, Lopes Cabral terminó por delante de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití.

El golazo de Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El golazo de Sidny Lopes Cabral contra la selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El reconocimiento convirtió a Cabo Verde en protagonista de uno de los premios individuales más visibles del certamen. Lopes Cabral sucede en el palmarés a Richarlison, ganador en 2022 por su chilena para Brasil contra Serbia, y se sumó a una lista en la que también figuran Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez y Benjamin Pavard, quien también ganó el galardón por un tanto contra la selección argentina.

PUBLICIDAD

El defensor, de 23 años, juega en el Trabzonspor de Turquía. También quedó como el segundo defensa en ganar este galardón, una posición poco frecuente entre los premiados, después de Pavard por su media volea ante Argentina en 2018. Antes de cruzarse con la selección campeona del mundo en 2022, el jugador había expresado un deseo personal: “Espero poder hacerme algunas fotos con Messi”. Luego compartió escenario con la máxima figura argentina y terminó firmando la jugada que la FIFA distinguió como la mejor del torneo.

En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, explicó. “Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, argumentó en diálogo con la FIFA. El propio Lopes Cabral describió el instante posterior al remate: “Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría”.

El impactante golazo de Cabo Verde contra la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial (REUTERS/Marco Bello)
El impactante golazo de Cabo Verde contra la selección argentina que fue elegido como el mejor del Mundial (REUTERS/Marco Bello)

La escena no terminó en el campo. “Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, relató el futbolista.

En la tribuna, su madre Teresa llegó a perder el conocimiento durante la celebración. “Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi madre llorando; ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!”, recordó.

La publicación oficial del organismo comparó esa reacción con la que tuvo la madre de Lilian Thuram en el Mundial de 1998, cuando el francés le marcó dos goles a Croacia en semifinales. La asociación también alcanzó a Pavard, porque Lopes Cabral pasó a ser el segundo lateral en recibir este premio. Otro de los efectos del gol llegó después del partido, cuando recibió un mensaje de Marcelo. “Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria”, contó.

Sidny Lopes Cabral grabó su nombre en la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)
Sidny Lopes Cabral grabó su nombre en la historia de los Mundiales (REUTERS/Paul Childs)

El ex internacional brasileño y exjugador del Real Madrid le comunicó además que había votado su conquista como la mejor del campeonato. “¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Le respondí: ‘¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar’. Y él me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar; eres muy bueno’”.

La trayectoria del ganador añade otro dato a la dimensión del premio. Hace apenas tres años, Lopes Cabral jugaba en la quinta división alemana y usaba bolsas de basura como cortinas improvisadas. Ahora quedó incorporado al libro de récords del Mundial 2026 con el gol que la FIFA señaló como el mejor de todo el torneo.

Temas Relacionados

Sidny Lopes CabralSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Selección Cabo Verde Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece el escándalo en la selección de Italia: las dos renuncias clave que se confirmaron luego del rechazo a Pirlo como técnico

Paolo Maldini y Leonardo, quienes habían sido anunciados a cargo de la organización de la Azzurra, decidieron dimitir

Crece el escándalo en la selección de Italia: las dos renuncias clave que se confirmaron luego del rechazo a Pirlo como técnico

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

El histórico basquetbolista confirmó su arribo a Philadelphia 76ers para la próxima temporada. Será su cuarta franquicia

LeBron James firmó contrato con su nuevo equipo en la NBA a los 41 años: los detalles del millonario acuerdo

La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

El primer laboratorio será la temporada que comienza en Inglaterra. Las razones detrás de su implementación

La revolucionaria regla que pondrán en práctica para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

En diálogo con The Interview Podcast, el pívot de 30 años compartió detalles de su recorrido profesional y de las experiencias personales que influyeron en su forma de afrontar los desafíos dentro y fuera de la cancha

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

El delantero obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador del certamen, pero quedó con el sabor amargo por no ganar la Copa del Mundo

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

MALDITOS NERDS

James Bond regresa con nuevas misiones en la actualización 1.1.0 de 007 First Light de IO Interactive

James Bond regresa con nuevas misiones en la actualización 1.1.0 de 007 First Light de IO Interactive

Rebecca Ferguson lidera la recta final de ‘Silo’ confirmando su temporada 4

Wuchang: Fallen Feathers conquista a cinco millones a un año de la salida y tras disolución del equipo

Marvel confirma a David Jonsson como el guardián de Wakanda en la esperada ‘Black Panther 3’

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl presenta expansión Cost of Hope con fecha de lanzamiento confirmada

ENTRETENIMIENTO

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Matthew Nolan, el hermano oculto de Christopher Nolan que enfrentó cargos por asesinato y secuestro

Quién es David Jonsson, el actor que se convertirá en el nuevo Black Panther

“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

“Que este aborto sea el último”: los mensajes de D4vd que revelan el embarazo de su víctima cuando tenía 13 años

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala reorienta la estrategia de seguridad tras violento fin de semana con 24 homicidios

El Gobierno de Guatemala reorienta la estrategia de seguridad tras violento fin de semana con 24 homicidios

Juan O. Hernández vuelve al centro del debate en Honduras: su regreso reabre la discusión sobre justicia, poder y política

En “La Ilíada” no aparece el caballo de Troya y “La Odisea” no empieza con aventuras: qué cuentan los libros de Homero

San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026