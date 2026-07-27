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Llamadas automáticas y mensajes al celular, las dos formas spam de robarnos datos o vender en exceso

Este tipo de comunicaciones buscan suplantar la identidad, pedidos de pago inmediato y amenazas legales falsas

Ilustración plana de una persona con ojos grandes y cejas arqueadas sosteniendo un teléfono móvil vibrante, rodeada de burbujas de chat y un icono de llamada roja, sobre un fondo degradado azul claro.
Las llamadas automáticas y los mensajes de spam al celular son métodos que usan los ciberdelincuentes para robar información y dinero de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas automáticas y mensajes de spam al celular son un método común que usan los ciberdelincuentes para robar información y dinero de los usuarios.

Ambos métodos comparten el objetivo de engañar, presionar o manipular al destinatario para que revele información sensible o realice acciones que faciliten el robo, a través de un formato masivo y predetermido del que es posible protegerse.

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Cómo funcionan las llamadas automáticas y las robollamadas

Las llamadas automáticas son realizadas por sistemas informáticos que pueden marcar miles de números en pocos segundos, según Malwarebytes. Cuando el usuario atiende, se activa un mensaje pregrabado o, en ocasiones, la llamada se transfiere a un operador humano. El propósito puede variar: desde campañas de marketing hasta fraudes que buscan obtener datos bancarios o personales.

El robocalling emplea programas que marcan números de forma automática, permitiendo que empresas o estafadores contacten con grandes cantidades de personas sin intervención humana directa. Si el usuario descuelga, puede suceder que nadie responda, que escuche un mensaje grabado o, tras unos segundos, sea transferido a un operador real.

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llamadas spam - teléfonos - llamadas - estafas - tecnología - 17 de mayo
El robocalling se usó en los años 90 para verificar números activos y hoy también se aplica en publicidad, campañas políticas y fraudes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta técnica no es nueva; en los años 90 se utilizaba para verificar si los números estaban activos. Hoy, su uso se ha diversificado: verificación de datos, publicidad telefónica, difusión de campañas políticas o, en el peor de los casos, fraudes.

Las formas más habituales de estafa mediante robollamadas incluyen suplantación de identidad, solicitudes de pago inmediato, amenazas legales falsas o promesas de premios y servicios. Los estafadores suelen manipular el identificador de llamadas (spoofing) para simular números legítimos y aumentar la credibilidad de la llamada.

Un ejemplo frecuente es la llamada que afirma ser de un banco, una agencia gubernamental o una empresa de reparto. El mensaje suele transmitir urgencia: problemas con una cuenta, actividad sospechosa o una orden de arresto. En muchos casos, la voz automatizada solicita que el usuario presione un botón o proporcione información sensible.

Cómo operan los mensajes de spam y phishing por SMS

Los mensajes de texto de spam siguen el mismo principio de automatización, pero utilizan canales digitales para llegar a los teléfonos móviles. Estos mensajes, según Kaspersky, rara vez provienen de otro teléfono; la mayoría son enviados desde computadoras a través de direcciones de correo electrónico o cuentas de mensajería.

Mano de persona sostiene un teléfono móvil que muestra en pantalla un mensaje de texto con un aviso de suspensión de servicios.
Los mensajes de spam y phishing por SMS suelen enviarse desde computadoras y buscan validar números, redirigir a sitios falsos o instalar malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su bajo coste y facilidad de envío permiten a los estafadores enviar millones de mensajes en cuestión de minutos, eligiendo números al azar o generados automáticamente. Buscan provocar respuestas que validen la existencia del número y, en algunos casos, redirigir a sitios web falsos o instalar malware.

Entre los ejemplos de mensajes de spam más comunes están los avisos de premios, reembolsos falsos, alertas sobre actividad sospechosa, ofertas de tarjetas de crédito sin intereses, amenazas de suspensión de cuentas o supuestos problemas con entregas de paquetes.

Todos comparten el elemento de urgencia y la petición de información personal o la invitación a hacer clic en enlaces sospechosos.

Cuáles son los rriesgos y consecuencias para el usuario

Responder o interactuar con estos mensajes y llamadas puede tener consecuencias graves. Los riesgos más comunes incluyen el robo de identidad, la instalación de malware en el dispositivo y el aumento de llamadas y mensajes de spam al validar el número ante los estafadores.

En el caso de las robollamadas, participar en la conversación, seguir instrucciones o proporcionar datos puede derivar en la sustracción de fondos, la grabación de la voz del usuario para suplantaciones o incluso el incremento de facturas telefónicas si la llamada genera cargos extra.

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
Responder llamadas automáticas o mensajes de spam puede derivar en robo de identidad, pérdida de fondos, filtración de datos y aumento de nuevos contactos fraudulentos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes de spam pueden derivar en la pérdida de credenciales de acceso bancario, filtración de datos personales y la exposición a programas maliciosos que operan sin que el usuario sea consciente.

Cómo protegerse de llamadas automáticas y mensajes de spam

Existen varias estrategias para reducir el riesgo y la incidencia de estas amenazas. La recomendación inicial es no responder a llamadas de números desconocidos y evitar interactuar con voces automatizadas. Si una llamada es legítima, generalmente dejarán un mensaje de voz identificable.

No se debe proporcionar información personal o financiera por teléfono, especialmente si la llamada o el mensaje no fue solicitado. Ante cualquier duda, es preferible contactar directamente a la organización a través de canales oficiales.

Uno de los métodos más eficaces para protegerse es el bloqueo de números y el uso de filtros de spam. Tanto Android como iPhone ofrecen funciones integradas para bloquear y filtrar llamadas y mensajes sospechosos. Además, existen aplicaciones de terceros especializadas en la detección y bloqueo de spam y robollamadas, aunque conviene revisar los permisos que solicitan antes de instalarlas.

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