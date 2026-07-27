La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

Kylian Mbappé durante el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 (REUTERS/Marco Bello)

Guardar

Kylian Mbappé publicó este lunes una carta abierta a los franceses tras el cuarto puesto conseguido por la selección de Francia en el Mundial 2026 y lamentó no haber podido conseguir otro título para su país, a pesar de quedarse con la distinción individual de la Bota de Oro por ser el goleador.

El delantero de 27 años, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 goles, admitió que la ausencia de un trofeo colectivo “duele y seguirá doliendo un tiempo”, según sus palabras, difundidas en una publicación en la red social Instagram. “Gracias”, fue el encabezado del texto en el que describió lo vivido en la reciente Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

“Fue un mes de emociones. De superar nuestros límites. De orgullo por vestir los colores de Francia. Y, sobre todo, de pasión: la misma pasión que nos impulsa en el campo y que te impulsa a ti, ya sea que vieras el partido desde casa o animaras desde las gradas. Eso es lo que experimentamos juntos. Una historia increíble”, comenzó el atacante del Real Madrid en su perfil público para sus más de 136 millones de seguidores.

El delantero reconoció el dolor por no haber conseguido el título en el Mundial tras quedar fuera de carrera en las semifinales frente a España: “Duele, y dolerá por un tiempo. No voy a fingir lo contrario. Me enorgullece haber ganado la Bota de Oro, pero habría significado mucho más con la Copa del Mundo a su lado. Quizás les debíamos un final mejor. Pero no siempre podemos elegir cómo termina la historia. Sí podemos elegir lo que ponemos en ella, y lo dimos todo. De eso sí podemos estar orgullosos”.

PUBLICIDAD

La carta abierta de Kylian Mbappe a los franceses tras el Mundial (Instagram)

Por otro lado, Mbappé agradeció especialmente a sus compañeros de equipo por su logro individual: “Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin el espíritu que nos llevó desde el primer partido hasta el último, nunca habría podido marcar tantos goles. Este premio pertenece tanto al equipo como a mí.”

“De niño, soñaba con jugar una Copa del Mundo. Solo una. Ahora he jugado tres, he ganado una, y este año tuve el enorme honor de ser el capitán de mi país. Nunca lo olvidaré”, recordó sobre su infancia y reiteró el agradecimiento al público: “Muchos de ustedes se quedaron despiertos hasta tarde, algunos hasta bien entrada la noche, para vernos jugar al otro lado del océano. Se reunieron en casa, en bares, con la familia y amigos, en Francia y mucho más allá. Otros estuvieron con nosotros en los estadios, envueltos en la bandera francesa. Niños con estrellas en los ojos. Hombres y mujeres de todos los orígenes y de todas las generaciones, unidos por la simple alegría de compartir el momento. Y nunca dejaron de creer en nosotros. Ni en los momentos más difíciles. Ni siquiera cuando menos lo merecíamos. Esta historia fue escrita por millones de manos, no solo por los once en el campo, todos impulsados por la misma pasión.”

PUBLICIDAD

En cuanto a Didier Dechamps, quien se despidió en el Mundial de la conducción de la selección francesa, y el cuerpo técnico, Kiki resaltó: “Ya le dije a Didier lo que tenía que decirle. Él lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo, a los fisioterapeutas, a los cocineros, a los preparadores físicos, a los conductores, y a todos los que trabajan detrás de escena y que nadie ve, sin quienes nada de esto habría sido posible. Gracias a todos los que nos recibieron y apoyaron en los Estados Unidos”.

Kylian Mbappé terminó como goleador del Mundial 2026 y se consolidó como el máximo artillero de la historia, superando a Lionel Messi (REUTERS/Dylan Martinez)

“En el fondo, el fútbol sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida tratando de dominar, pero sigue siendo un juego, y todo se reduce a lo mismo que cuando empezamos a jugar: una pelota, un gol y el deseo de marcar. Por eso nos une de la forma en que lo hace”, expresó el goleador.

PUBLICIDAD

Por último, el francés escribió: “Esta Copa del Mundo ha terminado, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano y de invierno en las que volveremos a reunirnos alrededor de este mismo juego, con la misma emoción intacta. Nuestro viaje juntos está lejos de haber terminado”.