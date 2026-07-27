‘Yo Soy’ vuelve a la TV: fecha y hora de estreno del programa de imitación

El regreso de “Yo Soy 2026” a la pantalla de Latina ya tiene fecha confirmada. El programa, que se consolidó como uno de los formatos de imitación más reconocidos en Perú, anunció su nueva temporada para el próximo sábado 8 de agosto a las 9:00 p. m. La noticia fue confirmada por el productor Ricardo Morán y los jurados Jely Reátegui, Carlos Alcántara, Franco Cabrera y Alicia Mercado, quienes expresaron su entusiasmo por el relanzamiento.
La nueva edición llega con la promesa de descubrir a los mejores imitadores nacionales, manteniendo la exigencia que caracterizó al programa en temporadas anteriores. Latina prepara una competencia renovada, en la que intérpretes de todo el país podrán demostrar su talento ante el jurado y el público, en busca de convertirse en el próximo gran imitador del Perú.
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Entre las novedades de “Yo Soy 2026” destaca la incorporación de Alicia Mercado al panel de jueces. La presencia de Mercado, junto a los ya conocidos Morán, Reátegui, Alcántara y Cabrera, asegura un equipo experimentado para evaluar a los concursantes.
La producción confirmó que el casting secreto se realizará el 1 y 2 de agosto desde las 8:00 a. m., en la sede de Latina ubicada en la Av. San Felipe 968, Jesús María. Los postulantes deberán acudir caracterizados como sus artistas favoritos y listos para imitar con precisión.
La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan ingresar al programa y ser parte de una competencia televisiva que ha impulsado carreras y generado grandes audiencias en temporadas anteriores. La dinámica del casting mantiene la confidencialidad de los participantes, una estrategia que ha resultado efectiva para sorprender tanto a los jueces como a los televidentes con el talento inédito.
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Diana Sánchez dejó ‘Yo Soy’ para volver a Estados Unidos
El anuncio de la nueva temporada de “Yo Soy” se produce luego del cierre de Grandes Batallas 2026, edición que tuvo en la conducción a Diana Sánchez y Franco Cabrera. En los últimos días, Sánchez confirmó que su salida responde a motivos personales. La exchica reality manifestó su intención de enfocarse en su vida familiar y en la posibilidad de convertirse en madre.
En declaraciones recogidas por El Comercio, Diana Sánchez explicó el contexto de su decisión: “Nos han dado una luz verde para poder intentarlo. Por el tratamiento que lleva mi esposo, no es tan simple hacerlo de manera natural. Ya hemos avanzado en algunas cosas y estamos organizando tiempos para que pueda darse”. Su esposo, Dan Guido, ha atravesado un proceso de recuperación tras un tratamiento contra la leucemia, lo que llevó a la pareja a postergar proyectos personales.
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La conductora expresó su esperanza de que el regreso a Nueva York marque una etapa distinta en su vida. “Espero que cuando termine esta etapa de ‘Yo soy’ y vuelva un tiempo a Nueva York pueda dar la buena noticia de que la familia creció”, declaró Sánchez al medio peruano. Su partida abre paso a una temporada donde los focos estarán puestos en los nuevos talentos y en la dinámica renovada que ofrecerá el programa.
La expectativa en torno al regreso de “Yo Soy” se refleja en la convocatoria y en la composición del jurado, que buscará reconocer a la próxima figura de la imitación nacional. Latina apuesta nuevamente por un formato que ha mantenido alta sintonía y que, en esta edición, suma cambios y reencuentros en su equipo.
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