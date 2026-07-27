Alexis López remonta en prueba de remo y consigue medalla de oro para México en los Juegos Centroamericanos 2026

La delegación mexicana sumó un nuevo logro en remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alexis López conquistó la medalla de oro tras una espectacular remontada (X@OlimpismoMex)

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La delegación mexicana sumó un nuevo logro en remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alexis López conquistó la medalla de oro tras una espectacular remontada en la segunda mitad de la prueba M1x, consolidando así la cuarta presea dorada para México en esta disciplina.

Durante la competencia, el representante mexicano demostró su capacidad de reacción. Aunque no lideró desde el inicio, López aceleró en los últimos tramos y cruzó la meta con un tiempo de 7:23.11 minutos, suficiente para dejar atrás a sus rivales más cercanos.

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La delegación mexicana sumó un nuevo logro en remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alexis López conquistó la medalla de oro tras una espectacular remontada en la segunda mitad (X@conadeoficial)

La plata quedó en manos de Ignacio Vázquez de República Dominicana, quien detuvo el cronómetro en 7:25.69. El bronce fue para Leduar Suárez de Cuba, con una marca de 7:32.53. El podio reflejó el alto nivel de competencia que caracteriza a la región en esta especialidad.

¿Quién es Alexis López?

El remero mexicano Alexis Bladimir López García ha consolidado su trayectoria internacional al sumar varias preseas en competencias continentales. En la edición de los Juegos Panamericanos de 2023, consiguió la medalla de oro, reafirmando su posición en la élite del remo latinoamericano.

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Originario de San Felipe, Baja California, López García también alcanzó el oro durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde su desempeño fue clave para el equipo nacional. En esa misma cita, el atleta obtuvo además una medalla de plata en la prueba de cuatro sin timonel, demostrando versatilidad en distintas modalidades del remo.

Los principales logros de Alexis López se concentran en dos ediciones de los Juegos Panamericanos: el oro en Santiago 2023 y el doble podio, oro y plata, en Lima 2019. Estos resultados lo colocan entre los remeros mexicanos más laureados de la última década.

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Alexis López, Miguel Carballo atleta mexicanos Remo Crédito: FB/Alexis Lopez García

Más medallas para México en Centroamericanos

La delegación mexicana inició este lunes 27 de julio con una cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Kenia Lechuga se llevó la medalla de oro en la prueba individual de remo W1x, dominando desde el inicio e imponiéndose con más de 16 segundos de ventaja sobre la representante de Cuba.

En la misma disciplina, Maite Arrillaga y María García aportaron una medalla de plata para México al finalizar en la segunda posición en la prueba de remo W2 sin timonel femenil. El equipo mexicano cruzó la meta detrás de la dupla cubana, mientras que Guatemala se quedó con el bronce.

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Prisca Awiti, judoca mexicana, festeja tras derrotar a la croata Katarina Kristo en la semifinal de menos de 63 kilogramos de los Juegos Olímpicos, disputada en el Campo de Marte, en París, el martes 30 de julio de 2024 (AP Foto/Eugene Hoshiko)

El esquí acuático también dejó resultados positivos para México. Natasha Landsmanas, de 15 años, consiguió la medalla de oro en wakeboard con una puntuación de 67.33, mientras Pablo Monroy sumó una segunda presea dorada al obtener 91.33 puntos en su prueba.

En judo, Prisca Awiti obtuvo la medalla de plata en la categoría de -63 kilogramos tras disputar una final cerrada ante la venezolana Anriquelis Barrios. Estos resultados mantuvieron a México en el primer lugar del medallero general en la justa regional.

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