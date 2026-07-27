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Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

En diálogo con The Interview Podcast, el pívot de 30 años compartió detalles de su recorrido profesional y de las experiencias personales que influyeron en su forma de afrontar los desafíos dentro y fuera de la cancha

Nueva York celebró el campeonato de la NBA de los Knicks tras 53 años de espera con Karl-Anthony Towns como figura central (REUTERS)
Nueva York celebró el campeonato de la NBA de los Knicks tras 53 años de espera con Karl-Anthony Towns como figura central (REUTERS)
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La ciudad de Nueva York celebró el campeonato de la NBA conseguido por los New York Knicks tras 53 años de espera. La figura que acaparó la atención fue Karl-Anthony Towns, quien no solo impactó dentro de la cancha, sino que también mostró una dimensión personal marcada por la memoria de su madre y el apoyo de su círculo íntimo.

De acuerdo con el podcast The Interview, la relación de Towns con la ciudad y con su historia familiar resultó determinante durante una campaña plagada de presión y emociones intensas.

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El propio jugador, nacido en Nueva Jersey, expresó en diálogo con el presentador del podcast David Marchese, que vestir la camiseta de los Knicks significó “un honor” y reconoció que la experiencia de lograr el campeonato aún le resulta difícil de asimilar.

Anthony Towns afirmó que ganar el título con los New York Knicks fue un honor y que todavía le cuesta asimilar el campeonato de la NBA (REUTERS)
Anthony Towns afirmó que ganar el título con los New York Knicks fue un honor y que todavía le cuesta asimilar el campeonato de la NBA (REUTERS)

El recorrido del pívot hasta alcanzar la cima del baloncesto profesional estuvo atravesado por desafíos personales y profesionales, así como por la influencia persistente de su entorno afectivo.

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La influencia familiar y el peso de la memoria

El camino de Towns hacia el éxito deportivo se encuentra profundamente ligado a la figura de su madre, quien falleció a causa de complicaciones por COVID-19 en 2020.

Según relató el jugador de 30 años en la entrevista, la memoria de su madre fue un motor decisivo durante los playoffs. “Mi mamá me enseñó a ser apasionado por el juego y a amar jugar al más alto nivel”, contó en el podcast.

La ausencia materna influyó en la forma en que Towns afrontó los momentos más exigentes de la temporada. Explicó que pensó en ella tanto dentro como fuera de la cancha y que parte de su motivación consistió en honrar el tiempo y el esfuerzo que ambos dedicaron al baloncesto.

La memoria de la madre de Karl-Anthony Towns, fallecida por COVID-19 en 2020, fue una motivación decisiva para el pívot durante los playoffs de la NBA (REUTERS)
La memoria de la madre de Karl-Anthony Towns, fallecida por COVID-19 en 2020, fue una motivación decisiva para el pívot durante los playoffs de la NBA (REUTERS)

He dedicado mi vida a este deporte y renuncié a muchos momentos valiosos que podría haber compartido con mi madre”, subrayó Towns. La gestión de esa carga emocional resultó evidente durante las entrevistas postpartido, donde mostró una vulnerabilidad poco habitual.

El círculo íntimo de Towns también ocupó un lugar central en su trayectoria reciente. Su esposa, Jordan Woods, y su padre acompañaron el proceso de adaptación a Nueva York tras el traspaso desde Minnesota.

Destacó la relevancia de celebrar el título junto a Jordan, describiéndola como la persona más cercana en su vida tras la muerte de su madre. “La próxima mujer más cercana en mi vida estaba ahí y pudo celebrar ese momento conmigo”, expresó.

De Nueva Jersey a la NBA: el camino de Towns

La historia de Towns en el baloncesto comenzó en su adolescencia, cuando jugaba en categorías superiores a su edad, lo que le exigió desarrollar una actitud competitiva y una fortaleza emocional notable.

Karl-Anthony Towns contó que en su juventud quiso ser beisbolista de los Yankees, pero volvió al baloncesto por la insistencia de amigos de la infancia (REUTERS)
Karl-Anthony Towns contó que en su juventud quiso ser beisbolista de los Yankees, pero volvió al baloncesto por la insistencia de amigos de la infancia (REUTERS)

Según relató en la entrevista, el deseo inicial era ser beisbolista profesional y vestir el uniforme de los New York Yankees, inspirado por figuras como Robinson Canó y Alex Rodríguez. Sin embargo, la insistencia de amigos de la infancia lo llevó de regreso al baloncesto.

El pívot recordó que uno de los momentos decisivos para convencerse de su potencial fue cuando integró el equipo de República Dominicana ante el seleccionado de Estados Unidos en un partido preparatorio. Esa experiencia le permitió comprobar que podía competir al más alto nivel y que tenía el talento necesario para destacarse en la NBA.

El título de los Knicks y el papel de Towns

El campeonato de los New York Knicks se construyó sobre la base de la resiliencia y el liderazgo de Towns en momentos clave. Durante las finales, el equipo logró revertir desventajas significativas, como en el cuarto partido ante San Antonio Spurs, donde los Knicks llegaron a estar 30 puntos abajo.

Towns relató que, durante el entretiempo, alentó a sus compañeros a confiar en la experiencia acumulada durante los playoffs y a arriesgarlo todo para volver al partido.

Los Knicks revirtieron una desventaja de 30 puntos ante San Antonio en las finales y Towns impulsó la reacción con un mensaje de confianza en el entretiempo (REUTERS)
Los Knicks revirtieron una desventaja de 30 puntos ante San Antonio en las finales y Towns impulsó la reacción con un mensaje de confianza en el entretiempo (REUTERS)

El desenlace incluyó una de las jugadas más recordadas: el tip-in de OG Anunoby. Towns explicó que la jugada estaba diseñada para él, pero la defensa rival obligó a improvisar.

“El balón terminó en manos de Jalen Brunson, Anunoby, que estaba sacando, llegó sin marca al rebote y consiguió la canasta”, describió. Según el jugador, ese momento quedará en la historia de Nueva York y de la NBA como una de las jugadas más memorables.

Adaptación y liderazgo tras el cambio de entrenador

El ciclo ganador de los New York Knicks coincidió con una transición en la conducción técnica. La llegada de Mike Brown al banquillo supuso una nueva etapa, luego del ciclo de Tom Thibodeau.

Towns reconoció el trabajo de ambos entrenadores y destacó que Brown supo construir a partir de la base dejada por Thibodeau, añadiendo flexibilidad táctica y confianza en los jugadores.

Mike Brown tomó la base de Tom Thibodeau en los New York Knicks y le dio a Karl-Anthony Towns un rol ofensivo más central para conducir el campeonato (REUTERS)
Mike Brown tomó la base de Tom Thibodeau en los New York Knicks y le dio a Karl-Anthony Towns un rol ofensivo más central para conducir el campeonato (REUTERS)

“Mike hizo un gran trabajo encontrando las combinaciones adecuadas en el momento justo”, señaló. La estrategia consistió en darle un papel más relevante a Towns como referencia ofensiva, una decisión que, según el propio jugador, facilitó el desempeño del resto del equipo y redujo la presión sobre figuras como Brunson.

El liderazgo del pívot no solo se reflejó en el rendimiento, sino también en su capacidad para ser referente emocional. El propio jugador aseguró que mantiene una relación cercana con sus compañeros, y que su personalidad abierta y expresiva contrasta con el perfil más reservado de otros líderes del plantel.

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