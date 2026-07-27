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Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

La humorista revivió historias y anécdotas junto al fallecido diseñador, y emocionó a sus seguidores con un texto en el que celebró la complicidad y el apoyo que marcaron su relación

El emotiva recuerdo de Lizy Tagliani al fallecido Jorge Ibañez
A través de un mensaje íntimo y divertido, Lizy homenajeó a Jorge Ibáñez y dejó en claro que la amistad genuina sobrevive al paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La amistad entre Lizy Tagliani y Jorge Ibáñez fue mucho más que un vínculo profesional o un cruce ocasional en el mundo del espectáculo. Entre ambos existió una conexión profunda, marcada por la complicidad, el afecto y una suma de recuerdos que Lizy mantiene vivos, a pesar de los años transcurridos desde la muerte del diseñador, en marzo de 2014. Cada tanto, la conductora revive ese lazo con palabras sentidas y postales retro en sus redes sociales, como una manera de rendir homenaje a quien fue uno de sus grandes amigos y confidentes.

En las últimas horas, Lizy volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una foto de ambos y un texto cargado de nostalgia y gratitud. “Saben quién es él (sí, ya sé que saben)”, comenzó su publicación, dejando en claro que Jorge Ibáñez ocupa un espacio imborrable en su corazón y en la memoria colectiva. En la imagen, estaban abrazados y relajados, con rostros sonrientes que transmiten la calidez del vínculo.

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Él fue un gran amigo, una persona con la que he compartido muchísimo. Era único, teníamos charlas nocturnas larguísimas, mientras le tomaba el color, porque con lluvia o con diluvio, qué bien que te queda el rubio jajajaja”, escribió Lizy, evocando aquellas largas noches de conversación y anécdotas que, con el tiempo, se convirtieron en un refugio para ambos. El humor y la espontaneidad siempre estuvieron presentes. “Él es el que sin que le diga me acompañó a enterrar a mi mamá, él valoraba mis locuras jajaja”, agregó, describiendo el nivel de confianza y entrega que caracterizaba su relación.

Lizy Tagliani volvió a evocar la memoria de su querido amigo, el fallecido diseñador Jorge Ibañez
Lizy Tagliani volvió a evocar la memoria de su querido amigo, el fallecido diseñador Jorge Ibañez

Las historias compartidas entre ambos están llenas de situaciones insólitas y divertidas. Lizy relató una anécdota en la que un ladrón en bicicleta intentó robarle la camioneta a Jorge, y ella, sin pensarlo dos veces, apareció desde atrás y le sacó la bicicleta al ladrón, comenzando a dar vueltas en círculos mientras el delincuente pensaba que era una fan. “Y sí, el tipo se asustó”, concluyó, dejando entrever el espíritu desinhibido y la capacidad de reírse de sí misma que tanto la caracteriza, y que Jorge siempre supo valorar.

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Él sabia que yo sería famosa y, aunque en los shows me miraba desde el fondo porque me tenía miedo, siempre confió en mí, y me decía que para mi debut... me haría un vestido rojo, uno blanco y uno dorado“, reveló, a corazón abierto, la humorista en ese mismo posteo. “Y es por eso que esos colores, aunque sea en un pañuelo, los llevo siempre en cada trabajo q hago. Y sí, él es fue y será Jorge Ibañez esos seres que apareció en mi vida para quedarse en mi corazón para siempre. Buen lunes para recordar a alguien que marcó nuestras vidas”, cerró.

En 2019, la humorista había recordado al fallecido diseñador en el día de su cumpleaños
En 2019, la humorista había recordado al fallecido diseñador en el día de su cumpleaños (Instagram)

Pero más allá del humor, hay un trasfondo de admiración y agradecimiento profundo. Tagliani también lo había recordado a fines de diciembre, a más de cinco años de su fallecimiento. “Una de las personas más hermosas que conocí… nunca escribo mucho acerca de él pero hoy sería su cumpleaños y me hubiese encantado poder mandarle un mensaje para saludarlo…“, comenzó escribiendo la artista.

“Estás en cada momento de alegría, en cada reunión, en cada locura que me atrevo a hacer sin miedo al ridículo porque siempre me festejabas todo…sos luz, sos aire, sos agua, sos parte de todo lo que sea celebración y felicidad”, expresó, en ese entonces, Lizy sobre el fallecido diseñador.

El recuerdo de Ibáñez se mantiene vivo no solo en el corazón de Lizy Tagliani, sino también en el de quienes compartieron con él escenarios, pasarelas y reuniones del mundo del espectáculo. El diseñador, reconocido por su talento y su calidez humana, supo rodearse de amigos leales y genuinos, y Lizy fue, sin dudas, una de las personas que más disfrutó de su compañía.

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