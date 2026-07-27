El acto fallido de Susana Giménez: reveló un detalle clave de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Marley y Susana Giménez se refirieron al casamiento de Tini

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El universo de la farándula argentina se sacudió por completo con una declaración inesperada de Susana Giménez. En pleno fervor mundialista y durante un trayecto en auto junto a Marley, la diva más icónica de la televisión nacional soltó, casi sin querer, uno de los secretos mejor guardados del espectáculo: un detalle clave sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Lo que comenzó como una charla relajada entre amigos terminó transformándose en el tema de conversación más candente entre los fanáticos y en las redes sociales.

La insólita situación se dio de manera inesperada mientras la diva número uno conversaba distendidamente con su histórico amigo y compañero, Marley, durante la emisión de Por el Mundo (Telefe). Todo ocurrió cuando ambos intercambiaban opiniones sobre el presente sentimental del mediocampista de la Selección Argentina, quien desde hace tiempo vive un apasionado romance con la intérprete de “Carne y Hueso”. En ese contexto, Marley resaltó el buen momento que atraviesa el futbolista y comentó: “Ahora está re enamorado de Tini”.

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Sin dudarlo, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. Esta afirmación que tomó completamente por sorpresa tanto al conductor como a los televidentes. Luego, la conductora respondió con un escueto “Sí”, evitando dar más detalles acerca de la supuesta boda.

De acuerdo con el detalle de la conductora, la pareja se casaría el próximo 19 de diciembre (Instagram)

Cabe recordar que, en los últimos meses, los rumores sobre el casamiento de la pareja han ido creciendo y distintos detalles se fueron filtrando en los programas de espectáculos. En enero pasado, fue Pilar Smith quien tomó la posta en LAM (América), adelantando uno de los datos más esperados: la elección del lugar para la gran fiesta. Finalmente, se confirmó que la boda tendrá lugar en Buenos Aires, en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, un espacio reconocido por su perfil reservado y por haber sido el escenario de eventos de otras figuras del ambiente, como Oriana Sabatini y Nicole Neumann.

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Según reveló Smith en su momento, el objetivo de la pareja es vivir una velada “única e inolvidable”, rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad. El casamiento trasciende la frontera de lo personal y se perfila como un verdadero acontecimiento social, dadas las dimensiones del listado de invitados y el impacto mediático que genera Tini y De Paul tanto en Argentina como en el exterior.

Entre las celebridades confirmadas para la fiesta figuran nombres de peso internacional como Chris Martin, Alejandro Sanz y Lionel Messi, quienes compartirán la velada con amigos y familiares cercanos a la pareja. La presencia de estas figuras refuerza el perfil global de los novios y anticipa una cobertura periodística y en redes que irá mucho más allá del ámbito local, con la expectativa de fanáticos de todo el mundo.

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En enero pasado, Pilar Smith reveló en vivo algunos detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (LAM - América)

Sobre la dinámica de la convocatoria, trascendió que el proceso ya comenzó en el círculo íntimo de los futuros novios. “Ya invitaron de palabra”, aseguraron fuentes consultadas por el equipo de LAM, señalando el inicio de la cuenta regresiva para uno de los eventos más comentados y esperados del año en el ambiente del espectáculo argentino.

Mientras tanto, el hermetismo en torno a la pareja y la falta de confirmación oficial solo alimentan la expectativa y el interés del público. Después del sincericidio de Giménez, solo resta esperar que alguno de los protagonistas confirme o desmienta la información, aunque la fecha del 19 de diciembre ya quedó instalada como el posible gran día para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Todo indica que, si la boda finalmente se concreta, será una celebración a la altura de las grandes historias de amor, con invitados de lujo, un lugar soñado y la mirada atenta de toda la prensa nacional e internacional.

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