Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Renata advirtió que una reducción de impuestos a los cigarrillos en Costa Rica podría facilitar el acceso al tabaco entre adolescentes y jóvenes. (Foto: Andina/EFE)

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El análisis de la Red Nacional Antitabaco (Renata) sobre la posible reducción de impuestos a los cigarrillos en Costa Rica plantea que la medida podría influir en el acceso al tabaco por parte de adolescentes y jóvenes, así como tener repercusiones en el sistema de salud.

La organización expone que el costo médico y social del tabaquismo alcanza los ¢300,000 millones (aproximadamente USD 570 millones) anuales, equivalente al 0.9% del Producto Interno Bruto, mientras que los impuestos actuales representarían cerca del 9% de esa carga.

La presidenta de Renata, Nydia Amador, sostiene que la demanda de cigarrillos responde a los cambios de precio, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Desde su perspectiva, una disminución de impuestos podría incrementar la accesibilidad al tabaco para los jóvenes y adolescentes, y considera que la rebaja no sería la mejor respuesta ante el contrabando.

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Según datos recogidos por CR Hoy, ese monto abarca tanto la atención médica como las incapacidades y la pérdida de productividad por ausentismo laboral, además del cuidado de pacientes con enfermedades asociadas al tabaquismo.

De acuerdo con la dirigente, estudios nacionales muestran que los aumentos de precio retrasan el inicio del consumo diario entre la población joven. Un análisis realizado por la Universidad Nacional (UNA), sobre datos de 2015 a 2022, encontró una relación estadística entre el precio y la edad de inicio en el consumo de cigarrillos. Según Amador, comenzar a fumar a edades más avanzadas reduce la probabilidad de que el consumo se vuelva un hábito permanente.

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El costo médico y social del tabaquismo en Costa Rica alcanza los ¢300,000 millones al año, mientras los impuestos actuales cubren cerca del 9% de esa carga. (Foto: cortesía)

Renata también señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los impuestos al tabaco representen al menos el 75% del precio final. En Costa Rica, la carga tributaria sobre el tabaco se sitúa entre el 53% y el 54%, según la organización.

En Costa Rica, el tabaquismo está vinculado a más de 2,000 muertes al año y representa alrededor del 9% de las muertes en mayores de 35 años, asociándose a enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con CR Hoy, la reducción de impuestos podría ampliar el acceso al cigarrillo en edades tempranas y aumentar el desfase entre el costo sanitario y social que genera el tabaquismo y lo que se recauda actualmente por tributos.

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El debate sobre el contrabando y los controles estatales

La organización cuestiona que el contrabando de cigarrillos esté determinado principalmente por el nivel de impuestos. Considera que el comercio ilícito está más relacionado con los controles aduaneros y la fiscalización. Recuerda que Costa Rica implementó la Ley 9403, que incluye mecanismos de trazabilidad para identificar el origen de los productos y verificar el pago de impuestos.

La organización citó los casos de Canadá y Paraguay para sostener que bajar impuestos al tabaco no elimina el comercio ilícito y puede aumentar el consumo juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de la Universidad Nacional han detectado la presencia de marcas legales en mercados ilícitos, lo que refuerza el planteamiento de Renata de que los sistemas de control deben fortalecerse antes de modificar la política tributaria.

Como referencia, Amador menciona el caso de Canadá, donde una reducción de impuestos en 1994, con el fin de disminuir el contrabando, se asoció posteriormente a un crecimiento del 25% en la prevalencia de fumadores jóvenes y fue revertida. También cita el ejemplo de Paraguay, país con impuestos bajos sobre el tabaco y presencia de comercio ilícito, para señalar que no existe una relación directa entre la reducción de impuestos y la eliminación del contrabando.

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Para Renata, una actualización de los impuestos al tabaco acercaría a Costa Rica a las recomendaciones internacionales y podría contribuir tanto a una mayor recaudación como a una reducción en la cantidad de fumadores, especialmente entre jóvenes. La organización concluye que el principal impacto de cualquier ajuste tributario se reflejaría en este grupo etario.