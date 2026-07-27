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La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El país registró 10.8 millones de visitantes internacionales en 2025 y el organismo prevé 11.4 millones en 2026, con una contribución que superaría los USD 29,000 millones al producto

16/04/2025 Un crucero en República Dominicana República Dominicana recibe más de 3,3 millones de visitantes hasta marzo, una nueva cifra récord.
16/04/2025 Un crucero en República Dominicana República Dominicana recibe más de 3,3 millones de visitantes hasta marzo, una nueva cifra récord.
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El Caribe concentra el mayor peso relativo del turismo en la economía mundial: el sector aporta el 18% del PIB regional, según el informe de impacto económico 2026 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Dentro de ese mapa, República Dominicana sobresale por aporte al producto, empleo y gasto internacional.

Según el WTTC, el turismo aportó más de USD 21,000 millones al producto interno bruto dominicano en 2025, lo que representa el 15.8% de su economía. El sector emplea a casi 893,000 personas, equivalente al 17.9% de la fuerza laboral nacional.

Infografía con mapa del Caribe, gráficos de barras e íconos que muestran datos de turismo y economía en la región y República Dominicana.
Una infografía muestra que el turismo aporta el 18% del producto interno bruto del Caribe, con República Dominicana como líder regional en visitantes y contribución económica, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del turismo en el Caribe

En Centro y Sudamérica, el turismo equivale al 7.4% del PIB conjunto. En Europa, al 8.4%. El Caribe duplica o supera esas proporciones, con un sector que generó USD 85,500 millones en 2025 y sostiene más de tres millones de empleos, el 16.3% del total de la fuerza laboral regional.

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El gasto de visitantes extranjeros explica buena parte de esa ecuación. El Caribe captó USD 50,200 millones en divisas por turismo internacional en 2025, el 16.8% del total mundial. A escala global, el turismo creció un 4.1% en 2025 y llegó a USD 11.6 billones, el 9.8% del PIB mundial.

Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)
Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)

Para 2026, el WTTC proyecta USD 12 billones y una expansión del 3.2%, frente al 2.4% previsto para el crecimiento económico general ese año.

República Dominicana y la proyección a 2035

El país lidera en volumen de visitantes dentro del Caribe. Con 10.8 millones de turistas internacionales registrados en 2025 y una proyección de 11.4 millones para 2026, supera a Jamaica, Puerto Rico y las Bahamas.

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El gasto del turismo internacional en el país alcanzó USD 11,400 millones, mientras que el turismo doméstico sumó USD 4,100 millones adicionales.

El WTTC estima que, si se mantiene la trayectoria actual, el turismo podría aportar más de USD 29,000 millones al PIB dominicano para 2035, con una tasa de crecimiento anual del 3.3%. La inversión extranjera directa en desarrollo hotelero y bienes raíces turísticos, proyectada en USD 4,200 millones para 2026, es uno de los pilares de esa expansión.

El turismo representa el 8,2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica y genera cerca del 20% del empleo, según datos presentados durante el lanzamiento del programa. Crédito: ICT
El turismo representa el 8,2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica y genera cerca del 20% del empleo, según datos presentados durante el lanzamiento del programa. Crédito: ICT

Centroamérica y Sudamérica

Los países centroamericanos muestran un panorama de recuperación, aunque con menor peso relativo del turismo en sus economías. El sector representa entre el 6% y el 12% del PIB en Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala.

Costa Rica mantiene su posición regional en turismo de naturaleza y sostenibilidad, con más de tres millones de visitantes internacionales al año. Panamá consolida su perfil como destino de negocios y conectividad, apoyado en el Canal y en su oferta de eventos internacionales.

El informe del WTTC señala que la región de Centro y Sudamérica en conjunto creció un 3.1% en 2025, por encima de Europa (2,6%) y Norteamérica (1%), aunque por debajo de Asia-Pacífico, que lideró con un avance del 8.1%.

Vista panorámica de una playa con arena clara y aguas poco profundas. Un barco oscuro flota en el mar. Cielo azul con nubes y vegetación en la orilla
Una vieja embarcación flota en las aguas cristalinas de la costa de Enriquillo, en la provincia de Pedernales, República Dominicana, destacando la belleza natural de la región. (Cortesía)

Los desafíos para la región

La falta de mano de obra calificada, las fricciones en conectividad aérea y la presión sobre ecosistemas frágiles son los principales obstáculos que el informe identifica para Centroamérica y el Caribe.

La dependencia de mercados emisores tradicionales, como Estados Unidos y Europa, también aparece como un riesgo estructural. La diversificación hacia turistas latinoamericanos y asiáticos, junto con el aumento del gasto por visitante mediante experiencias locales y turismo sostenible, son las apuestas que el sector promueve para la próxima década.

Honduras busca posicionarse frente a destinos como Cancún, Belice y Punta Cana. (Foto: Agencias)
Honduras busca posicionarse frente a destinos como Cancún, Belice y Punta Cana. (Foto: Agencias)

El empleo en turismo, que en el Caribe ya supera el 16% de la fuerza laboral, tiene además una dimensión social: el sector es uno de los principales canales de incorporación de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo formal en toda la región.

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