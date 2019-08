Quizás el momento más proselitista fue cuando Negri pidió que se elija la boleta completa y dio la línea política: "No hay que conformarse con la boleta corta, no es lo mismo Macri que los Fernández gobernando la Argentina. Estas no son PASO con internas, no es para elegir candidatos, es para elegir el rumbo, hay que optar, o se va al pasado a morir o se va a pelear por el futuro", y presentó a Macri, que llegó a acompañado de Juliana Awada: "recibamos como se merece a un hombre de la casa, a un vecino, a un argentino que construye futuro".