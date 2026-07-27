Trump ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo, aunque advirtió: “O avanzan rápido o no avanzan”

El presidente de Donald Trump camina junto a la coronel Melissa Dombrock antes de abordar el Air Force One rumbo a Michigan, en la base Andrews, Maryland. Trump advirtió que reanudará los bombardeos contra Irán si fracasan las negociaciones (27 de julio de 2026, REUTERS/Evan Vucci).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan. “Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes“, declaró el mandatario al diario digital Axios.

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump fue tajante: “No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan“. El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto. “Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No dispares’”, explicó.

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Las declaraciones se producen antes de que Trump se reúna este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien viajará a Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham. “Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido”, dijo Trump.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Mediadores reportan avances en las negociaciones

En paralelo, mediadores regionales aseguraron el lunes haber logrado avances significativos para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones, tras la pausa en los ataques que ambos bandos sostienen desde hace tres días. Según funcionarios de la región consultados por la agencia AP bajo condición de anonimato, mediadores liderados por Catar y Pakistán trabajan para acercar posiciones entre Washington y Teherán y restablecer el acuerdo de alto el fuego provisional que colapsó tras los últimos intercambios de fuego.

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El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, sostuvo el lunes en Teherán que “los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense”, aunque aclaró que no hay negociaciones directas. El vocero confirmó además que Irán y Omán mantuvieron conversaciones el viernes y el sábado para definir mecanismos de tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, aunque remarcó que la vía marítima permanece cerrada.

El ejército estadounidense informó el lunes que su bloqueo naval contra Irán continúa vigente, con 17 buques comerciales redirigidos, dos inutilizados y dos abordados.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, mantuvo este lunes conversaciones telefónicas con sus pares de Irán, Egipto, Catar, Kuwait y Arabia Saudita para abordar cómo alcanzar un “acuerdo justo” sobre la navegación en el estrecho de Ormuz mediante una solución diplomática. “Las comunicaciones abordaron maneras de mejorar las oportunidades para alcanzar acuerdos prácticos, justos y duraderos sobre la navegación y el flujo de las cadenas de suministro”, indicó Al Busaidi, según un comunicado de la Cancillería omaní.

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Medios árabes, citando a CNN, señalaron que Omán habría propuesto la creación de una alianza regional para proveer servicios de navegación en Ormuz, similar al esquema que opera en el estrecho de Malaca, aunque Mascate no confirmó esa información.

Omán e Irán comparten el control de las aguas del estrecho de Ormuz, corredor por el que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra. A fines de junio, Mascate había puesto en marcha, con respaldo de Estados Unidos, un corredor marítimo temporal exento de tasas, que Irán respondió atacando embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que llevó a Washington a intensificar sus bombardeos sobre territorio iraní.

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Otros frentes de tensión persisten

Pese a la tregua de facto entre Washington y Teherán, ataques dispersos de grupos armados en la región subrayan la fragilidad de la calma: Arabia Saudita afirmó haber derribado drones lanzados por milicias respaldadas por Irán en Irak contra sus instalaciones petroleras, mientras los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque separado contra objetivos petroleros sauditas. También se reportaron ataques con drones contra un grupo disidente kurdo-iraní en Irak, y Jordania derribó dos drones sin precisar su origen.

Irán y Ucrania, por su parte, mantienen una disputa pública desde que Kiev disparó contra un buque iraní en el mar Caspio durante el fin de semana, ataque en el que, según Teherán, murió un marinero.

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