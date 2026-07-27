Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

Las exportaciones salvadoreñas sumaron USD 3,400.6 millones a junio de 2026 y crecieron 4.1%, según el Banco Central de Reserva y COEXPORT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El total de exportaciones salvadoreñas registrado a junio de 2026 fue de USD 3,400.6 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva y el análisis de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

Este monto representa un crecimiento del 4.1% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cifra fue de USD 3,265.7 millones.

En el detalle mensual, junio reportó USD 597.2 millones en exportaciones, el valor más alto del semestre, con un aumento interanual del 10.5%.

Abril mostró también un desempeño favorable, con USD 584.4 millones y un incremento del 9.3%. Solo febrero presentó una disminución (–1.8%), atribuida a una baja puntual en las exportaciones de azúcar.

PUBLICIDAD

Según la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, el crecimiento observado sugiere que el sector exportador está mostrando señales de diversificación hacia segmentos de mayor valor agregado. Sin embargo, no todos los rubros avanzan al mismo ritmo y algunos podrían requerir apoyo adicional.

Junio registró USD 597.2 millones en exportaciones de El Salvador, el valor más alto del semestre, mientras febrero cayó 1.8% por una baja puntual en el azúcar. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)

Por tipo de producto, los rubros tradicionales, principalmente café y azúcar, presentaron el mayor incremento porcentual (23.0%), favorecidos por precios internacionales, aunque su participación fue del 8.6% del total. Las exportaciones no tradicionales, que representan el 78.1% de la canasta exportadora, aumentaron 2.8%. El conjunto de la maquila creció 2.1%.

PUBLICIDAD

El sector agroindustrial mostró el mayor incremento en términos absolutos (13.6%), alcanzando el 17.0% de participación dentro del total exportado.

Otros rubros que crecieron por encima del promedio fueron maquinaria y aparatos mecánicos (27.1%), metalmecánica (13.5%), industrias químicas y farmacéuticos (10.4%) y productos minerales (11.8%).

En contraste, el sector de textiles y confección, que aporta el 26.5% del total exportado, registró una caída del 6.6% (–USD 63.7 millones). Alimentos y bebidas también disminuyeron (–6.2%).

En la maquila, la rama textil retrocedió 14.2%, pero otros productos, liderados por micro condensadores eléctricos, aumentaron 39.5%, compensando en parte el descenso textil.

PUBLICIDAD

La presidenta de COEXPORT mencionó que la menor demanda en la industria textil ya se venía observando y que los datos actuales refuerzan la necesidad de una estrategia específica para ese sector. También indicó que se han identificado avances en otros sectores que amplían la oferta salvadoreña en mercados internacionales.

Los productos tradicionales, en especial café y azúcar, aumentaron 23.0% en las exportaciones salvadoreñas, aunque representaron el 8.6% del total. (Foto cortesía CEPA)

En cuanto a destinos, Estados Unidos continúa como el principal mercado, con una participación del 32.5% y un crecimiento del 5.1%. Dentro de la región centroamericana, las exportaciones a Guatemala (4.1%) y Costa Rica (4.8%) aumentaron, mientras que las ventas a Honduras (–3.3%) y Nicaragua (–1.1%) disminuyeron.

PUBLICIDAD

Entre los destinos fuera de la región, se registraron aumentos en México (24.2%), China (30.5%), España (36.3%) y Canadá (66.4%). Además, se reportaron envíos a nuevos mercados como Marruecos, Georgia y Senegal, donde previamente la actividad exportadora era mínima o nula.

Según COEXPORT, se prevé continuar la coordinación entre el sector exportador y las autoridades para fortalecer la competitividad, ampliar los mercados y atender a los sectores que enfrentan mayores desafíos. El resultado del semestre muestra variaciones según el rubro y destino, con algunos sectores mostrando crecimientos y otros presentando retrocesos.

PUBLICIDAD

Las exportaciones de El Salvador a junio de 2026 reflejan tanto incrementos como retrocesos según el sector y el destino. El crecimiento más pronunciado se observó en los productos tradicionales y la agroindustria, mientras que los textiles y alimentos registraron bajas. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, aunque también se abrieron nuevas rutas comerciales hacia países de otros continentes.

El balance general muestra una tendencia a la diversificación, junto con la persistencia de retos en sectores específicos.