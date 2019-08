-Exactamente. El justo medio, como decía Aristóteles. Que no es una cosa de un ratito, es un sistema para siempre. El justo medio pasa por lo que nosotros hemos propuesto desde el principio: un gobierno de unión nacional. Unión nacional no es unanimidad. En el 2002 se salió de la crisis no lo con medidas económicas. También se salió porque los presidentes Duhalde y Alfonsín, el Diálogo Argentino, los credos, en particular la Iglesia Católica, jugaron un papel fundamental en el proceso de sostén. Si bien las circunstancias no son exactamente iguales, esto es lo que hace falta ahora.