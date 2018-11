Pero Oyarbide también está procesado en la causa de los cuadernos como miembro de una asociación ilícita que encabezó la ex presidente y que se dedicaba a recaudar plata de los negocios del Ministerio de Planificación. Cuando el juez Claudio Bonadio lo citó a declarar, Oyarbide dijo en declaraciones periodísticas: "Por esa resolución a mí no me consta pero sí hubo personas cercanas al Presidente Kirchner y su mujer que me reclamaban una rápida solución del caso. Uno de los que recuerdo es Javier Fernández y el propio Jaime Stiuso". Y añadió: "Hice lo que me dijeron… me apretaban del cogote".