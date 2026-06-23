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El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Un trabajo en Nature Communications describe un rasgo inusual entre insectos y plantea que ciertos linajes fijaron defensas biológicas con el tiempo, incluso cuando cambia la fuente de nutrientes. Los detalles

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Mariposa de alas negras con franjas rojas y amarillas vuela sobre un campo de flores coloridas. El sol brilla en la parte superior derecha.
Las mariposas del género Heliconius pueden alcanzar 348 días de vida adulta, una longevidad muy superior a la de otras mariposas cercanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de científicos que estudia a las mariposas del género Heliconius ha revelado un fenómeno poco habitual en la naturaleza: algunas de estas especies pueden alcanzar 348 días de vida adulta, lo que representa una longevidad extraordinaria frente a las dos semanas que sobreviven otras mariposas cercanas. El hallazgo, publicado en Nature Communications, sugiere que estos insectos tropicales han desarrollado mecanismos internos capaces de retrasar el envejecimiento.

Este descubrimiento no solo llama la atención por las cifras, sino porque cambia la perspectiva sobre cómo puede funcionar la longevidad en organismos de vida breve. Las Heliconius no solo viven mucho más tiempo, sino que además parecen envejecer a un ritmo significativamente más lento que el resto de sus parientes. Según la investigación liderada por Jessica Foley, la clave estaría en la combinación entre una dieta particular y adaptaciones biológicas profundas.

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Dieta de polen y evolución de la longevidad

La mayoría de las mariposas adultas consume exclusivamente néctar, una fuente de energía que aporta principalmente azúcares. Esta alimentación limita su supervivencia: tras la metamorfosis, dependen de reservas acumuladas durante la etapa de oruga y, por eso, su ciclo reproductivo y vital es corto. El ciclo habitual implica reproducirse rápidamente y morir poco después.

Pero hace entre 12 y 18 millones de años, los ancestros de las Heliconius introdujeron un cambio crucial: empezaron a consumir polen además de néctar. Este comportamiento, aparentemente sencillo, alteró el rumbo evolutivo de la especie. El polen contiene aminoácidos, lípidos y otros nutrientes que la mayoría de las mariposas adultas no puede aprovechar debido a la falta de adaptaciones especializadas.

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Mariposa con alas negras, rojas y una franja amarilla, posada sobre una flor de pétalos anaranjados y estambres amarillos, bajo un cielo azul con nubes.
El estudio publicado en Nature Communications indica que Heliconius envejece más lento gracias a una combinación de dieta y adaptaciones biológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Heliconius, en cambio, han desarrollado modificaciones en su probóscide —el órgano con el que se alimentan— que les permite extraer y procesar los nutrientes del polen. De este modo, logran mantener una fuente de energía y nutrientes durante toda su vida adulta, lo que, según los datos del estudio, multiplica su esperanza de vida en comparación con otras especies.

En la investigación se analizaron 28 especies distintas. Aquellas que incorporan polen a su dieta pueden vivir más de 200 días, mientras que las que solo consumen néctar suelen alcanzar solo 14 días. Esta diferencia abrumadora llevó a los científicos a preguntarse hasta qué punto la dieta era responsable de la longevidad.

El enigma de la longevidad independiente de la dieta

El equipo de Jessica Foley puso a prueba la hipótesis de que la longevidad dependía únicamente del polen. Para ello, criaron ejemplares de Heliconius hecale sin acceso a polen, esperando que su esperanza de vida se redujera radicalmente. Sin embargo, aunque estas mariposas perdieron algunos beneficios nutricionales, mantuvieron una longevidad muy superior a la de especies emparentadas que nunca han consumido polen.

Este resultado, inesperado para los científicos, apunta a que la evolución habría consolidado mecanismos internos de longevidad en el género Heliconius. La transición hacia una dieta basada en polen habría desencadenado adaptaciones biológicas que, con el tiempo, quedaron fijadas en el linaje, permitiendo retrasar el envejecimiento independientemente de la dieta inmediata.

En términos evolutivos, la selección natural favoreció no solo la obtención de más energía, sino la capacidad de gestionar ese combustible vital de forma más eficiente a lo largo de la vida adulta. Así, las mariposas Heliconius no solo viven más, sino que también conservan la actividad y la fuerza muscular durante mucho más tiempo.

Ilustración de una mariposa amarilla en una hoja verde en un balcón. Varias plantas en macetas y vista urbana de fondo con cielo claro y luz brillante.
La incorporación del polen a la dieta de Heliconius hace entre 12 y 18 millones de años cambió su evolución y amplió su esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medición del envejecimiento en mariposas

Para investigar el envejecimiento, los científicos diseñaron un dispositivo llamado “The Pullinator”. Este sistema permite medir la fuerza de agarre de las mariposas a distintas edades, considerado un indicador indirecto del deterioro muscular y físico.

Los resultados arrojaron diferencias notables entre especies. Por ejemplo, la especie Dryas iulia, que no consume polen y vive alrededor de 98 días, mostró una pérdida clara de rendimiento físico con la edad. En contraste, Heliconius hecale, que puede vivir hasta 277 días, mantuvo casi intacta su capacidad física durante gran parte de su vida adulta.

Este hallazgo refuerza la idea de que la longevidad en Heliconius no se debe solo a la dieta, sino a adaptaciones internas que ralentizan el envejecimiento. Estas mariposas conservan fuerza y vitalidad durante un periodo que, en otras especies, implicaría un deterioro progresivo y evidente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mariposas Heliconius desarrollaron modificaciones en la probóscide que les permiten extraer nutrientes del polen durante toda la vida adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del equipo investigador, la transición evolutiva hacia el consumo de polen pudo iniciar una cascada de cambios biológicos que facilitaron vidas más largas. Con el paso de millones de años, la selección natural consolidó sistemas capaces de retrasar el envejecimiento, independientemente de la alimentación disponible en cada momento.

La combinación de una dieta rica en nutrientes y adaptaciones biológicas únicas ofrece pistas sobre cómo es posible vivir más y envejecer más despacio. Aunque queda mucho por descubrir sobre los mecanismos precisos detrás de este fenómeno, el caso de las Heliconius podría inspirar nuevas investigaciones en el campo de la biología del envejecimiento, no solo en insectos, sino en organismos más complejos.

El estudio sugiere que estas mariposas, habitantes de las selvas de América Central y del Sur, podrían albergar respuestas inesperadas sobre la longevidad saludable. Comprender cómo la naturaleza ha resuelto el enigma del envejecimiento en estos pequeños animales podría abrir caminos para mejorar la calidad de vida en otras especies, incluida la humana.

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