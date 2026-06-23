Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

En el ciclo Otro día perdido, la actriz recordó ante Mario Pergolini que su primera aparición en un envío del humorista no salió como esperaba (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En una visita al ciclo Otro día perdido (Eltrece), Andrea Frigerio sorprendió al relatar un episodio desconocido sobre sus comienzos en la televisión argentina. La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión, cine y teatro, recordó que su primer acercamiento al medio terminó abruptamente: “Me invitaron a retirarme” tras una breve aparición en uno de los programas de Tato Bores.

Durante la entrevista con Mario Pergolini, la actriz detalló tentada de risa cómo se gestó aquel debut fallido. Explicó que, antes de consolidarse como modelo y conductora, incursionó en la pantalla chica con una pequeña participación en uno de los recordados ciclos televisivos de Tato. “Tenía que decir nada más: ‘Señor Tato, esta carpeta se la traje para usted’, que sé yo. Pero lo dije mal y me echaron”, confesó entre risas, señalando que la experiencia quedó sepultada en su memoria hasta que la conversación la trajo de regreso.

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Andrea Frigerio recuerda que un error en una frase cortó su primer intento en televisión (Otro día perdido, Eltrece)

El relato generó sorpresa en el estudio, donde Pergolini ironizó sobre la forma en que muchos contarían semejante anécdota. “Todo el mundo esto lo contaría como diciendo: ‘No, yo trabajé con Tato’, ¿no? Vos decís: ‘No, no solo te presentaste, pero no quedaste con Tato’”, bromeó el conductor, a lo que Frigerio respondió: “No quedé”.

La actriz profundizó sobre el impacto de aquel primer traspié y la forma en que lo había olvidado hasta ese momento, dado que Alejandro Borensztein, hijo de Tato, es productor del ciclo de Pergolini. “No tenía ganas de contarlo, pero bueno, ya está, acá salió. Se lo conté a Alejandro y me acordé en el camarín. Dije: ‘No, no puedo creerlo’”, relató. El episodio se sumó a los recuerdos de sus inicios en la industria, marcados por la incertidumbre y las oportunidades perdidas.

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“No tenía ganas de contarlo, pero bueno, ya está, acá salió. Se lo conté a Alejandro Borensztein y me acordé en el camarín", se sinceró la actriz

Frigerio aprovechó la charla para reivindicar su verdadero comienzo profesional, señalando que fue junto a Juan Alberto Badía donde inició su recorrido en los medios. “Yo siempre digo que empecé con Badía. Como todos, la mayoría. Vos empezaste con Badía”, comentó, mirando a Pergolini. El conductor confirmó esa coincidencia, al recordar que trabajó con Soda Stereo para Badía y Compañía.

La mención de Badía sirvió de puente para reflexionar sobre la importancia de los espacios que sirvieron de plataforma a muchas figuras del espectáculo argentino. Ambos coincidieron en que el ciclo de Badía fue semillero de numerosos talentos que luego se consolidaron en el medio.

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Aunque su paso inicial por la pantalla chica terminó en un despido, Andrea Frigerio construyó una carrera multifacética. Tras su experiencia como modelo, se transformó en conductora y, finalmente, en actriz con proyección en teatro, televisión y cine.

El relato combina humor y vergüenza al reconstruir una salida inesperada de la pantalla chica

El relato de su frustrado debut con Tato Bores funcionó como disparador para repasar la evolución personal y profesional que la llevó a consolidarse en la actuación. Frigerio recordó que, a pesar de los tropiezos, su vocación y la búsqueda de nuevas oportunidades guiaron su camino en la industria.

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Andrea Frigerio en la actualidad de su luce calle Corrientes en Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella con dirección de Marcos Carnevale. “Empecé a trabajar con Guillermo, a quien admiro mucho y quiero mucho porque siempre fue muy generoso conmigo. Hicimos televisión, dos películas, siempre estamos en contacto. El año pasado, yendo a los Premios Sur de la Academia de Cine, él me contó que estaba entusiasmado comprando los derechos de la obra Desde el jardín. Me dijo: ‘¿Te acordás del libro?’. Yo había leído el libro de chica, y fue transversal. Cuando me propuso hacer la obra, no podía decir que no“, se sinceró, en diálogo con Teleshow. “Es como que te llamaran para jugar en la selección, no podés rechazarlo”, destacó.