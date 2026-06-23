Magaly Medina advierte que amenazas alcanzan a su abogado: revelan datos de su familia y mencionan a Roberto Guizasola como ‘amigo del jefe’

La conductora de Magaly TV La Firme reveló que los mensajes intimidatorios no solo la apuntan a ella, sino también a su abogado Fernando Ugaz, quien habría recibido amenazas con información privada de su entorno familiar. Además, los textos mencionan a Roberto Guizasola, cercano a Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante su programa del 22 de junio, Magaly Medina continuó su denuncia con un detalle que incrementó su preocupación respecto a las intimidaciones que viene denunciando ante las autoridades. Según explicó, los mensajes no solo están dirigidos a ella, sino también a su abogado, Fernando Ugaz, quien estaría recibiendo amenazas relacionadas con su vida privada y familiar.

“Mi abogado también. A mi abogado le han revelado muchísimos datos bastante sensibles, datos que tienen que ver con su vida íntima y familiar”, manifestó.

La periodista señaló que esta situación fue uno de los principales motivos por los que decidió acudir a la Policía y al Ministerio Público.

Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mensajes contienen información privada de su entorno familiar

Magaly aseguró que algunos de los textos enviados a Ugaz contienen información que no debería estar al alcance de desconocidos. Por esa razón evitó mostrar públicamente varios de los mensajes. “No voy a publicar las cosas que a mi abogado sí se le ha dicho”, indicó.

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La conductora explicó que las amenazas no solo afectan a su defensa legal, sino también a personas cercanas al abogado.

Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

Presuntos delincuentes también mencionan a Roberto Guizasola

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los remitentes no solo hacen referencia a Jefferson Farfán, sino también a Roberto Guizasola, actual compañero del exfutbolista en su podcast.

Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la lectura de los mensajes, Magaly compartió un texto que mencionaba un episodio ocurrido en 2025 relacionado con una mujer identificada como Díaz.

“En 2025 la Díaz, mujer de Guizasola, se retractó porque supimos que Magaly le dio monedas a ella para que lo embarre”, leyó. La conductora recordó que aquella mujer había acudido a su programa para afirmar que mantuvo una relación sentimental con Guizasola mientras él tenía pareja e hijos.

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Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Guizasola es amigo del jefe”, decía el mensaje

Los remitentes incluso aseguraban tener vínculos con personas cercanas al exfutbolista. Según explicó Medina, uno de los textos sostenía que Guizasola sería cercano al supuesto líder de la organización.

“Según ellos, Guizasola es amigo del jefe”, comentó la periodista. Además, el mensaje incluía una presunta confesión sobre amenazas dirigidas a terceras personas. “Fuimos y a su familia le pusimos fierro en la cabeza y pidió disculpas. Ya sabes, para nosotros no hay policía ni poder judicial ni nada”, leyó.

Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly considera grave que se amenace a su defensa legal

La conductora manifestó su preocupación por el hecho de que los ataques hayan alcanzado a su abogado. Para ella, se trata de una situación especialmente delicada porque busca intimidar a quienes participan en su defensa jurídica.

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“Amenazar a mí, a mis abogados, a la familia de mi abogado, de una manera tan criminal”, expresó durante su descargo. Según indicó, por ese motivo las denuncias fueron formalizadas ante las autoridades correspondientes.

Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista espera que las autoridades identifiquen a los responsables

Magaly señaló que ahora corresponde a los organismos competentes determinar quiénes enviaron los mensajes y verificar la autenticidad de las amenazas.

Mientras tanto, aseguró que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para protegerse tanto ella como su abogado. “No es juego”, reiteró.

Finalmente, insistió en que la situación debe investigarse a profundidad debido a que involucra amenazas dirigidas no solo contra una figura pública, sino también contra profesionales y familiares que no forman parte del conflicto mediático.

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Magaly Medina presenta denuncias tras recibir amenazas: “Sabemos tus placas y tus carros”. Captura: Magaly TV La Firme.