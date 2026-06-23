República Dominicana

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región

En Santo Domingo, el encuentro del proyecto del SICA reunió a actores judiciales, organismos internacionales y especialistas para reforzar la cooperación y promover enfoques de inclusión social y cultura de paz

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El magistrado, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, defendió un esquema centrado en la dignidad humana, la reparación del daño y la reintegración comunitaria de jóvenes (Foto cortesía Poder Judicial)
El magistrado, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, defendió un esquema centrado en la dignidad humana, la reparación del daño y la reintegración comunitaria de jóvenes (Foto cortesía Poder Judicial)

El Poder Judicial de República Dominicana informó este lunes que participó en Santo Domingo en la III Mesa Regional de Justicia Juvenil Restaurativa, donde el juez Francisco Antonio Jerez Mena defendió un modelo centrado en la dignidad humana, la reparación del daño y la reintegración social de adolescentes en conflicto con la ley.

El encuentro se realizó con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el marco del proyecto “Promoción y Fortalecimiento de la Justicia Juvenil Restaurativa en los Países Miembros del SICA”. Reunió a actores del sistema de justicia, organismos internacionales y especialistas para fortalecer la cooperación y promover modelos restaurativos orientados a la inclusión social y a la construcción de una cultura de paz en la región.

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Jerez Mena, juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la respuesta judicial frente a adolescentes en conflicto con la ley no debe agotarse en la sanción. Explicó que se trata de personas en proceso de formación y afirmó que un adolescente “no es un expediente ni una estadística, sino una vida cuya historia aún no ha sido escrita por completo”.

El enfoque restaurativo y la posición de Jerez Mena

El magistrado dijo que el Poder Judicial dominicano mantiene su compromiso con una justicia especializada, accesible y centrada en las personas. “En ese camino, el Poder Judicial Dominicano reafirma su compromiso con una justicia especializada, accesible y centrada en las personas; una justicia que protege derechos escucha a las víctimas, promueve la reparación integral del daño y fomenta la responsabilidad consciente de los adolescentes en conflicto con la ley”.

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En la mesa regional realizada en Santo Domingo, Francisco Antonio Jerez Mena expuso una idea que desplaza el castigo como único camino y coloca en el centro a la víctima, la comunidad y la reinserción (Foto cortesía Poder Judicial)
En la mesa regional realizada en Santo Domingo, Francisco Antonio Jerez Mena expuso una idea que desplaza el castigo como único camino y coloca en el centro a la víctima, la comunidad y la reinserción (Foto cortesía Poder Judicial)

También planteó que la reparación del daño no se entiende como un proceso aislado del infractor, sino como una dinámica colectiva que involucra a la víctima, a quien cometió la infracción y a la comunidad. Sobre ese punto, Jerez Mena afirmó: “La justicia restaurativa es una forma de entender la convivencia humana, una apuesta por la cultura de paz y una declaración de confianza en la capacidad de cambio de las personas”.

Durante la actividad, el juez valoró los avances regionales impulsados por los países del Sistema de la Integración Centroamericana. Señaló que los instrumentos discutidos en la mesa representan un esfuerzo conjunto para construir respuestas más humanas y eficaces frente a los desafíos que enfrentan los adolescentes.

La participación dominicana en la mesa regional

La delegación dominicana incluyó a la magistrada Olga Guzmán Ruiz, jueza de Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal; a Sarah Elena Pérez Medina, directora de Relaciones Internacionales, y a Yolanda Iluminada González Disla, gerente de Equidad y Poblaciones Vulnerables.

El Poder Judicial ejerció la secretaría técnica de esta III Mesa Regional. En ese espacio se consolidó el diálogo regional y se elaboraron herramientas destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y la cooperación entre los países del SICA en materia de justicia restaurativa.

El Poder Judicial dominicano participó en la III Mesa Regional de Justicia Juvenil Restaurativa (Foto cortesía Poder Judicial)
El Poder Judicial dominicano participó en la III Mesa Regional de Justicia Juvenil Restaurativa (Foto cortesía Poder Judicial)

El proyecto se desarrolla en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y se presentaron los principales avances durante el período 2025–2026, destacando las acciones regionales desarrolladas para avanzar hacia modelos de atención centrados en la reparación del daño, la reintegración social y la garantía de derechos de las personas adolescentes.

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