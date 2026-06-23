Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).
Televisación: DSports, Paramount+ (Argentina) / Canal 5, DGO, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1 (España) / ViX, TUDN, 5, TZ Azteca, (México) / DSports, RCN, DGO, Caracol (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, Universo, y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).
La selección de Portugal disputa su segundo partido del Grupo K del Mundial 2026 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas, con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos tras el empate 1-1 que protagonizó en su debut frente a la República Democrática del Congo. El encuentro comienza a las 14:00 (hora de Argentina).
Posibles formaciones:
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Portugal y Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K.