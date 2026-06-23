Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán en medio de amenazas de reglaje de extorsionadores: “¿Que me metan plomo?”

La conductora de Magaly TV La Firme reveló que los mensajes intimidatorios no solo la apuntan a ella, sino también a su abogado Fernando Ugaz, quien habría recibido amenazas con información privada de su entorno familiar. Además, los textos mencionan a Roberto Guizasola, cercano a Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante la emisión de este 22 de junio, Magaly Medina abrió su programa informando que ha decidido formalizar denuncias junto a sus abogados ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el INPE, tras recibir constantes amenazas.

“Pero antes de seguir con el programa, quiero públicamente, ahora sí, no a través de mis redes sociales, sino decir que mis abogados y yo hemos formalizado denuncias ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, ante el Ministerio Público y ante el INPE, debido a las constantes amenazas que estoy recibiendo”, señaló.

La conductora precisó además que su abogado, Fernando Ugaz, también ha sido afectado. “A mi abogado le han revelado muchísimos datos bastante sensibles, datos que tienen que ver con su vida íntima y familiar”, agregó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina presenta mensajes de extorsión en pantalla y la imagen de Jefferson Farfán en un recuadro, abordando las amenazas recibidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mensajes con amenazas de “plomo”, bombas y seguimiento

Magaly decidió exponer parte de los mensajes que ha recibido, aunque aclaró que no mostraría todos por el nivel de violencia del contenido. Entre los textos leídos en vivo se encontraban referencias a conflictos mediáticos previos y menciones a Jefferson Farfán dentro del contexto de las amenazas.

“Chalequean al muchacho que le debes y él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte”, leyó. Otro mensaje señalaba: “Te gusta lanzar de que el muchacho debe plata a su chibola”. Luego, el tono escaló: “Paga sí o no, que hay plomo, ya mucha huev contigo”.

La conductora calificó el lenguaje como propio de organizaciones criminales. “Es un lenguaje delincuencial de bandas criminales”, afirmó.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sabemos todas tus placas”: amenazas directas contra su seguridad

La periodista también mostró mensajes donde los remitentes aseguran tener información detallada sobre su ubicación y vehículos. “Sabemos todas tus placas, tus carros”, leyó. Otro de los textos advertía:

PUBLICIDAD

“Y ese muchacho galáctico que lo jodes por las huevas nos debe, así que págale o te mueres”. Para Magaly, estos mensajes buscan generar temor mediante vigilancia constante.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Meteremos una bomba en tu carro”

Uno de los momentos más delicados de su intervención fue cuando expuso amenazas de atentados. “Ya tenemos todo tu marcaje, meteremos una bomba en tu carrito o una granada”, citó.

También señaló que los mensajes incluyen advertencias de persecución y muerte.“No te vamos a soltar hasta que te maten y te vayas presa”, leyó.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mensajes también alcanzan a su abogado

Magaly advirtió que las amenazas no solo están dirigidas a ella, sino también a su defensa legal. Su abogado Fernando Ugaz habría recibido mensajes con información sensible sobre su entorno familiar.

PUBLICIDAD

“A mi abogado le han revelado muchísimos datos bastante sensibles”, reiteró.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

El momento más tenso: “Ya ganaste, ¿qué quieres?”

En medio de su descargo, la conductora elevó el tono y se dirigió en segunda persona, en referencia al conflicto que mantiene con el exfutbolista.

“Tú ganaste. ¿Qué quieres? ¿Que me metan plomo? ¿Quieres que me pongan una bomba en mi carro? ¿Eso quieres?”, expresó visiblemente indignada.

La frase marcó uno de los momentos más tensos del programa, al reflejar la sensación de riesgo que, según indicó, enfrenta actualmente.

Magaly Medina expone en un programa de televisión mensajes de extorsión, con la imagen de Jefferson Farfán visible en un monitor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly cuestiona el uso de redes sociales y niega intimidación

La periodista también criticó lo que considera una forma indirecta de presión a través de redes sociales. “Farfán cree que con su boquilla, poniéndome un montón de posts en sus redes sociales, a mí me va a meter miedo”, señaló.

PUBLICIDAD

En ese sentido, rechazó cualquier intento de intimidación. “Eso es delincuencial, Farfán. Eso no se hace”, añadió.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Defensa de la libertad de expresión

Magaly reiteró que su trabajo está amparado por la libertad de expresión y que continuará ejerciéndolo. “Acá es libertad de expresión, señores. Libertad de expresión. Es algo que hay que proteger”, sostuvo.

Finalmente, la conductora aseguró que no cederá ante la presión. “Yo he dicho: el día cuando tenga que defenderme, me defiendo con uñas y garras”, concluyó antes de continuar con la programación habitual.

Magaly Medina se pronuncia tras amenazas de reglaje y apunta a Jefferson Farfán: “¿Que me metan plomo?”. Captura: Magaly TV La Firme.