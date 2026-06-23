Panamá

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

El país había recibido por primera vez en 2011 este reconocimiento, manteniéndolo durante todos estos años

Guardar
Google icon
Primer plano de una vaca de pelaje marrón claro con saliva escurriendo de su boca, ojos enrojecidos y una etiqueta amarilla en la oreja.
Un bovino con ojos enrojecidos y saliva escurriendo de su boca muestra posibles signos asociados a la enfermedad de las vacas locas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La renovación de su categoría como país de “riesgo insignificante” frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida comúnmente como la enfermedad de las “vacas locas”, recibió Panamá de parte de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El estatus, según las autoridades sanitarias pecuarias, es un reconocimiento internacional que “fortalece el prestigio sanitario del país y reafirma la confianza en su producción ganadera”.

El logro se lo adjudica la Dirección Nacional de Salud Animal y su Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB y otras enfermedades, mediante la aplicación de estrictos protocolos de prevención, monitoreo y control sanitario en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

La ratificación quedó formalizada mediante la Resolución N.º 23, adoptada por la OMSA, colocando nuevamente a Panamá entre el grupo de naciones que cumplen con los más altos estándares internacionales en materia de sanidad animal e inocuidad de los alimentos.

Ya en 2011 el país había recibido por primera vez este reconocimiento, manteniéndolo durante todos estos años, señala una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria aplica las metodologías recomendadas por la OMSA. (Mida)
El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria aplica las metodologías recomendadas por la OMSA. (Mida)

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es una enfermedad progresiva y fatal del sistema nervioso del ganado bovino, causada por la acumulación de una proteína anormal denominada “prion” en el tejido nervioso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la OMSA, se pueden distinguir dos formas: la forma clásica de EEB (causada por el agente de la EEB de tipo C) que se produce en los bovinos tras la ingestión del prion en piensos contaminados; y la forma atípica de EEB (causados por agentes de tipo H y L) que se cree que aparece de forma espontánea en todas las poblaciones bovinas.

Para conservar su estatus sanitario, se informó que Panamá mantiene una estrategia integral de vigilancia epidemiológica contra la EEB, basada en la detección temprana, atención de sospechas clínicas y diagnóstico especializado.

La nota oficial señala que el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) cuenta, como laboratorio de referencia nacional, con las metodologías recomendadas por la OMSA para la confirmación oficial de casos sospechosos, garantizando resultados confiables bajo estándares científicos internacionales.

Se desarrollan inspecciones y muestreos periódicos en diferentes puntos de la cadena productiva, que incluyen fincas ganaderas, establecimientos comerciales, plantas de elaboración de alimentos y plantas procesadoras de despojos destinados a la alimentación animal.

Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB, y Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, dieron a conocer la información. (Mida)
Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB, y Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, dieron a conocer la información. (Mida)

La permanencia de Panamá como país de “riesgo insignificante” frente a la EEB representa una ventaja estratégica para el sector agropecuario nacional, al favorecer el acceso y la consolidación de productos y subproductos bovinos en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Para proteger este importante patrimonio zoosanitario, las autoridades exhortan a los ganaderos, médicos veterinarios y trabajadores del sector pecuario a reportar de manera inmediata, en un plazo no mayor de 24 horas, cualquier rumiante que presente signos neurológicos como cambios de comportamiento, alteraciones en la respuesta a estímulos, dificultad para caminar o incapacidad para levantarse.

La detección temprana constituye una herramienta fundamental para la prevención y control de la enfermedad, considerando que la EEB está declarada como una enfermedad de notificación obligatoria en Panamá.

Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, junto a Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía Espongiforme Bovina y otras Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (PRONEET), dieron los detalles en conferencia de prensa sobre la importancia para Panamá de esta ratificación como país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las “vacas locas”.

Temas Relacionados

PanamáVacas LocasRiesgoSanidadPecuaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conmoción en República Dominicana: Arrestan a hombre que intentó quemar vivos a su madre de 83 años y a su hijo

Juan Rosario, alias “Chelo”, quedó bajo custodia acusado de provocar el fuego en Altamira; su madre, de 83 u 84 años, logró escapar

Conmoción en República Dominicana: Arrestan a hombre que intentó quemar vivos a su madre de 83 años y a su hijo

Más de 262 mil hondureños han buscado refugio fuera del país para escapar de la violencia y otras amenazas

Mientras miles de personas abandonan Honduras en busca de protección internacional, cientos de miles permanecen desplazadas dentro del territorio nacional por la inseguridad

Más de 262 mil hondureños han buscado refugio fuera del país para escapar de la violencia y otras amenazas

Industriales prevén mayor dinamismo económico con el fin de las restricciones a la leche en polvo en El Salvador

La gremial industrial afirmó que el cambio aprobado el 18 de junio por la Asamblea Legislativa actualiza las reglas para vender derivados y acompaña el avance de las ventas externas del rubro en El Salvador

Industriales prevén mayor dinamismo económico con el fin de las restricciones a la leche en polvo en El Salvador

Guatemala: Las excavaciones de 2025 a 2026 documentan por completo un edificio circular en el norte de Petén

El trabajo registró una plataforma de 2,2 metros de altura y cinco de diámetro, unida a un cuerpo rectangular, sin quedar cubierta por construcciones posteriores, algo inusual frente a casos como Uaxactún

Guatemala: Las excavaciones de 2025 a 2026 documentan por completo un edificio circular en el norte de Petén

Disputa por un mango termina con la muerte de un hombre en una finca en Costa Rica

La víctima, un nicaragüense de 43 años, falleció por disparos tras ser sorprendido en una propiedad privada; el caso está bajo investigación judicial

Disputa por un mango termina con la muerte de un hombre en una finca en Costa Rica

TECNO

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

El momento exacto en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland

“Pese a mi apariencia, mi postura y mi tono de voz, no sé nada de computadoras”, recordó Jesse Eisenberg sobre su papel en Red social

“Soy Yoshi, es mi alma gemela”: Samara Weaving y su particular vínculo con los videojuegos

Kirk Hammett de Metallica sufre una caída durante concierto tras ser criticado por usar una playera de Taylor Swift

MUNDO

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

Kim Jong-un ordenó acelerar el arsenal nuclear norcoreano

Marco Rubio inicia una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

El Parlamento rumano rechazó el segundo Gobierno propuesto en dos meses y profundiza la crisis política

El estrecho de Ormuz recuperó parte de su tráfico marítimo pese a las nuevas amenazas de cierre del régimen iraní