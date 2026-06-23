Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

Un bovino con ojos enrojecidos y saliva escurriendo de su boca muestra posibles signos asociados a la enfermedad de las vacas locas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La renovación de su categoría como país de “riesgo insignificante” frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida comúnmente como la enfermedad de las “vacas locas”, recibió Panamá de parte de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El estatus, según las autoridades sanitarias pecuarias, es un reconocimiento internacional que “fortalece el prestigio sanitario del país y reafirma la confianza en su producción ganadera”.

El logro se lo adjudica la Dirección Nacional de Salud Animal y su Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB y otras enfermedades, mediante la aplicación de estrictos protocolos de prevención, monitoreo y control sanitario en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

La ratificación quedó formalizada mediante la Resolución N.º 23, adoptada por la OMSA, colocando nuevamente a Panamá entre el grupo de naciones que cumplen con los más altos estándares internacionales en materia de sanidad animal e inocuidad de los alimentos.

Ya en 2011 el país había recibido por primera vez este reconocimiento, manteniéndolo durante todos estos años, señala una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria aplica las metodologías recomendadas por la OMSA. (Mida)

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es una enfermedad progresiva y fatal del sistema nervioso del ganado bovino, causada por la acumulación de una proteína anormal denominada “prion” en el tejido nervioso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la OMSA, se pueden distinguir dos formas: la forma clásica de EEB (causada por el agente de la EEB de tipo C) que se produce en los bovinos tras la ingestión del prion en piensos contaminados; y la forma atípica de EEB (causados por agentes de tipo H y L) que se cree que aparece de forma espontánea en todas las poblaciones bovinas.

Para conservar su estatus sanitario, se informó que Panamá mantiene una estrategia integral de vigilancia epidemiológica contra la EEB, basada en la detección temprana, atención de sospechas clínicas y diagnóstico especializado.

La nota oficial señala que el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) cuenta, como laboratorio de referencia nacional, con las metodologías recomendadas por la OMSA para la confirmación oficial de casos sospechosos, garantizando resultados confiables bajo estándares científicos internacionales.

PUBLICIDAD

Se desarrollan inspecciones y muestreos periódicos en diferentes puntos de la cadena productiva, que incluyen fincas ganaderas, establecimientos comerciales, plantas de elaboración de alimentos y plantas procesadoras de despojos destinados a la alimentación animal.

Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la EEB, y Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, dieron a conocer la información. (Mida)

La permanencia de Panamá como país de “riesgo insignificante” frente a la EEB representa una ventaja estratégica para el sector agropecuario nacional, al favorecer el acceso y la consolidación de productos y subproductos bovinos en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Para proteger este importante patrimonio zoosanitario, las autoridades exhortan a los ganaderos, médicos veterinarios y trabajadores del sector pecuario a reportar de manera inmediata, en un plazo no mayor de 24 horas, cualquier rumiante que presente signos neurológicos como cambios de comportamiento, alteraciones en la respuesta a estímulos, dificultad para caminar o incapacidad para levantarse.

PUBLICIDAD

La detección temprana constituye una herramienta fundamental para la prevención y control de la enfermedad, considerando que la EEB está declarada como una enfermedad de notificación obligatoria en Panamá.

Lester Reyes, director nacional de Salud Animal encargado, junto a Candy Armuelles, del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía Espongiforme Bovina y otras Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (PRONEET), dieron los detalles en conferencia de prensa sobre la importancia para Panamá de esta ratificación como país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las “vacas locas”.