Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

Zinedine Zidane nació en Marsella en una familia de inmigrantes argelinos y su historia en el fútbol mundial quedó atravesada por la inmigración y el racismo (REUTERS/Andrew Boyers)

El 23 de junio de 1972 nació en Marsella Zinedine Zidane, quien se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol. Hoy, al cumplir 54, su trayectoria continúa generando análisis en medios especializados como Screen Slate, BBC y Marca.

Desde una infancia marcada por la inmigración hasta su retiro en una final de Mundial que aún divide opiniones, la vida de Zidane incluye múltiples facetas y conexiones, incluso con Argentina y el fútbol sudamericano.

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Zinedine Zidane nació en el barrio de La Castellane, en Marsella, en el seno de una familia de inmigrantes argelinos. Según Screen Slate, la experiencia del racismo en su infancia y adolescencia influyó en su carácter competitivo y en su forma de canalizar la presión.

Enzo Francescoli influyó en la carrera de Zinedine Zidane y fortaleció su vínculo con River Plate y con la cultura futbolística de Sudamérica

En sus primeros años como profesional en AS Cannes, Zidane se enfocó en la disciplina física y mental, observando a sus compañeros y evitando cualquier distracción fuera del terreno de juego. Esta mentalidad, que él mismo reconoció en declaraciones recogidas por OTRO, le permitió compensar lo que consideraba limitaciones técnicas iniciales.

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Una de las referencias más constantes en la carrera de Zidane es Enzo Francescoli, ídolo uruguayo de River Plate y figura admirada por el francés desde su adolescencia. Zidane relató en una entrevista a L’Équipe que observaba al mediocampista sudamericano en los partidos del Olympique de Marsella y que, en 1996, tras un encuentro entre la Juventus y River Plate, obtuvo la camiseta de Francescoli, prenda que conservó como un tesoro personal.

En reconocimiento a su admiración, el primer hijo de Zidane lleva por nombre Enzo. La influencia de Francescoli y el contacto con futbolistas argentinos y uruguayos delinearon parte de su estilo y su relación entre el astro francés y la cultura futbolística de Sudamérica.

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Francia y el Mundial de 1998

Zinedine Zidane alcanzó la consagración con Francia en el Mundial 1998, cuando marcó dos goles en la final ante Brasil y ganó el primer título mundial del país

La consagración de Zinedine Zidane como figura mundial llegó con el Mundial de 1998, disputado en Francia. Según datos recopilados por BBC y Marca, Zidane anotó dos goles de cabeza en la final ante Brasil, otorgando a su país el primer título mundial de su historia.

Aquella actuación, junto con el campeonato europeo de 2000, lo consolidó como referente del equipo de una generación. El número 10 francés sumó, a lo largo de su carrera, 108 partidos internacionales y 31 goles, además de ser capitán en 25 ocasiones.

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La final del Mundial 2006 en Berlín

El 9 de julio de 2006, Zidane disputó su último partido profesional en la final de la Copa del Mundo en Berlín. Ese encuentro se vio marcado por dos momentos opuestos. Primero, el francés ejecutó una panenka en el penal que abrió el marcador para Francia.

La final del Mundial 2006 en Berlín quedó marcada por el penal de Zinedine Zidane ante Italia y por la expulsión tras el cabezazo a Marco Materazzi (Reuters)

Después, en la prórroga, protagonizó un episodio que marcó la final: el cabezazo a Marco Materazzi, que le valió la expulsión por parte del árbitro argentino Horacio Elizondo, según reconstruyó Football Kit Archives.

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Sobre el incidente, Zidane declaró que la provocación recibida se dirigió a su hermana, descartando versiones difundidas por la prensa. A pesar de la derrota de Francia por penales, Zidane recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Su etapa como entrenador

La influencia de Zinedine Zidane no se limitó a su etapa como jugador. Posteriormente, como entrenador del Real Madrid, logró conquistar la Champions League en tres oportunidades consecutivas entre 2016 y 2018.

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Como entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane ganó tres Champions League consecutivas y se convirtió en el único distinguido por la FIFA como mejor jugador y mejor entrenador del mundo (REUTERS/Eddie Keogh)

Según Marca y Sports Illustrated, es el único en la historia del fútbol que ha sido elegido mejor jugador y mejor entrenador del mundo por la FIFA. Su figura ha sido analizada en medios especializados como Screen Slate, que han explorado incluso aspectos de su vida y su carrera a través de documentales y filmes.

Su vida privada

En paralelo a su carrera deportiva, Zidane ha mantenido su vida privada fuera de la exposición pública en cuanto a su vida personal. Junto a su esposa Véronique Zidane, a quien conoció en la adolescencia, ha formado una familia con cuatro hijos: Enzo, Luca, Theo y Elyaz.

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Como reveló EssentiallySports, Veronique ha evitado la exposición mediática y se ha dedicado al entorno familiar, acompañando a Zidane en los momentos de mayor presión y notoriedad.

La dimensión social y cultural de Zidane

La carrera internacional de Zinedine Zidane incluyó 108 partidos con Francia, 31 goles, 25 capitanías y la conquista de la Eurocopa 2000 (REUTERS/Abdul Saboor)

El recorrido de Zinedine Zidane trasciende el deporte. De acuerdo con el documental reseñado por Al Jazeera, su historia fue leída como símbolo de la integración y las tensiones de la sociedad francesa contemporánea, marcada por los orígenes inmigrantes y los desafíos sociales.

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Su figura osciló entre el “artista del balón” y el “héroe caído”, en una narrativa que, dos décadas después, sigue generando debate en medios y círculos académicos.