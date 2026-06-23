Melanie Martínez revela que Christian Domínguez publicó mensaje de su hija sin permiso: “Solo recibió un ‘disculpa’”

Luego de que Christian Domínguez emocionara a sus seguidores al compartir públicamente el mensaje que recibió de su hija mayor por el Día del Padre, una nueva versión de los hechos salió a la luz. Esta vez fue Melanie Martínez, madre de la joven, quien reveló detalles desconocidos sobre lo ocurrido y aseguró que la adolescente nunca autorizó que aquella conversación privada fuera expuesta públicamente.

La polémica surgió después de que el líder de la Gran Orquesta Internacional mostrara el mensaje que su hija le envió mediante WhatsApp, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que padre e hija estaban logrando reconstruir el vínculo que durante años atravesó momentos complejos.

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Sin embargo, detrás de esa imagen de reconciliación existiría una situación que generó incomodidad en la joven. Según contó Melanie Martínez, su hija había decidido mantener en estricta reserva el proceso de acercamiento que viene sosteniendo con su padre y no esperaba que ese mensaje terminara siendo difundido públicamente.

Una mujer entrevistada por Magaly TV habla sobre la reacción de Melanie, la hija de Christian Domínguez, quien aparece junto a su padre en un retrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre de la adolescente explicó que la decisión de exponer el chat afectó a la joven porque consideró que se trataba de una conversación íntima que formaba parte de una etapa personal que aún estaba construyéndose.

“Ella quería mantener muy en privado la situación de ellos, hasta sentirse segura con él”, manifestó Melanie al referirse al vínculo entre Christian Domínguez y su hija.

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De acuerdo con su versión, la joven se sintió nuevamente decepcionada al descubrir que un mensaje que había escrito desde el corazón terminó siendo mostrado públicamente sin que se le consultara previamente. “Me dijo: ‘Fue sin mi autorización pues, y no me parece. Le llamé y le dije, y lo único que recibí fue un: ‘Disculpa’”, relató Martínez.

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones evidencian que la hija del cantante decidió expresar directamente su incomodidad a su padre, buscando hacerle saber que no estaba de acuerdo con la difusión de una conversación que consideraba privada.

Para Melanie, el hecho de que la adolescente haya manifestado claramente su sentir era suficiente para dejar sentada su posición frente a lo ocurrido. “Ya se lo expresó su malestar y yo creo que eso es suficiente. Si él lo toma en cuenta o no, eso dice mucho de él también”, afirmó.

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Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Christian Domínguez compartió mensaje privado de su hija y generó incomodidad

Las palabras de la expareja del cumbiambero dejan entrever que, más allá de las disculpas recibidas, considera que lo ocurrido representa una prueba importante para el futuro de la relación entre padre e hija.

La situación cobra especial relevancia porque el mensaje difundido por Christian Domínguez había generado comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios celebraron que ambos estuvieran retomando el contacto y construyendo nuevamente una relación cercana.

Sin embargo, Melanie sostiene que la prioridad debe ser respetar los tiempos y emociones de la adolescente, especialmente en una etapa tan sensible del proceso de reconciliación.

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez asegura que la joven quería mantener en reserva su acercamiento con su padre

Según explicó, la joven se encuentra próxima a cumplir 18 años y ha demostrado una gran madurez al intentar reconstruir el vínculo con su padre pese a las dificultades que enfrentaron en el pasado.

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Por ello, considera que el hecho de no haber tomado en cuenta su sentir resulta una situación que debe ser analizada por el propio cantante. “Que no haya tomado en cuenta su sentir, su pesar, su postura, eso dice más de él que de mi hija”, señaló.

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta que recibió tras expresar su malestar

A pesar de la molestia generada por la difusión del mensaje, Melanie destacó que su hija no tiene intención de romper nuevamente la relación con Christian Domínguez.

Por el contrario, aseguró que la joven mantiene firme su deseo de seguir acercándose a su padre y fortalecer el vínculo familiar que durante mucho tiempo permaneció distante. “Aquí lo importante es que se den cuenta del ser hermoso que es mi hija y que ella va a intentar salvar esta relación”, expresó.

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Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Pese al incidente, la hija del cantante quiere seguir reconstruyendo la relación

La madre de la adolescente considera que ahora la responsabilidad recae también en Christian Domínguez, quien deberá demostrar con acciones concretas que está dispuesto a priorizar a su hija y respetar sus emociones.

En ese sentido, lanzó una reflexión directa sobre lo que espera del cantante en esta nueva etapa. “En vez de estar pensando en ponerse en algo que no es, debería centrarse en su hija”, manifestó.

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

El emotivo mensaje que desencadenó la polémica

La controversia se originó a raíz de un mensaje cargado de cariño que la joven envió a su padre por el Día del Padre, mientras él se encontraba trabajando junto a su agrupación musical.

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Las palabras reflejaban afecto, nostalgia y el deseo de reencontrarse con él después de un periodo complicado. “Dios te bendiga. Ya casi es el Día del Padre. Dios te bendiga y te dé una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y te extraño también. Ojalá cuando vengas nos podamos ver lo más rápido que se pueda”, escribió la hija de Christian Domínguez.

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.