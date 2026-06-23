Economía

ANSES: quiénes cobran hoy martes 23 de junio de 2026

El calendario oficial establece la acreditación para las titulares de la prestación según la terminación del DNI, en un junio con aumento por la inflación de abril y un esquema de pagos escalonado para reducir demoras en bancos y canales digitales

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Fachadas ANSES
ANSES paga este martes 23 de junio de 2026 las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para DNI terminados en 0 y 1

En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos ajustado por la fórmula de movilidad previsional, que actualiza haberes, asignaciones y pensiones según la inflación calculada por el INDEC. Este mes, el aumento es del 2,58%, reflejando la suba de precios de abril, y se abona además el medio aguinaldo.

Los pagos están organizados según la terminación del DNI para facilitar el acceso de millones de jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación Familiar por Hijo y Pensiones No Contributivas.

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Quiénes cobran hoy, 23 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

En el cronograma de junio, el 23 de junio está destinado al pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para quienes poseen DNI terminados en 0 y 1. Estos beneficiarios reciben, junto con su haber mensual actualizado por la fórmula de movilidad, el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 8 reciben hoy el pago correspondiente al mes de junio, según el calendario oficial. Esta asignación también se ve alcanzada por el incremento del 2,58% aplicado en el mes.

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Los haberes de junio de ANSES incluyen el medio aguinaldo para jubilados y pensionados alcanzados por el cronograma del mes (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los haberes de junio de ANSES incluyen el medio aguinaldo para jubilados y pensionados alcanzados por el cronograma del mes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desempleo Plan 1

Finalmente, quienes forman parte del Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 o 5 acceden hoy a su prestación. El sistema de cobros escalonado busca agilizar el acceso y minimizar las demoras en los canales presenciales y electrónicos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde hoy, inicia el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

anses y jubilados
La jubilación mínima de ANSES en junio de 2026 asciende a $403.317,99 brutos y se complementa con un bono de $70.000 y el medio aguinaldo (NA)

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La AUH y la AUE de ANSES en junio de 2026 llegan a $144.932, con una parte retenida hasta la presentación de la Libreta o la documentación obligatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

  • Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
  • Por Matrimonio, asciende a $126.489;
  • Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

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