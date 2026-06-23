“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y Cristiano Ronaldo, bajo la lupa de un periodista de Brasil

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“, se preguntó el periodista Rodrigo Mattos en su columna del medio brasileño UOL poniendo sobre la mesa un dilema por demás interesante que está en debate en pleno Mundial. El capitán de la Selección suma cinco goles en dos partidos y es la clara figura de la Albiceleste en este inicio de la Copa del Mundo, mientras CR7 convive con los cortocircuitos mediáticos tras las declaraciones de sus compañeros luego del empate en el partido inaugural.

“Argentina volvió a mostrar un equipo que juega para su principal estrella, Messi. Las jugadas de aproximación y los pases suelen terminar en un remate del mediapunta o en una asistencia”, analizó el columnista luego del 2-0 argentino sobre Austria, que tuvo un doblete del futbolista rosarino que en unos días celebrará su cumpleaños 39 en la cita mundialista. “Mientras tanto, Portugal ha vivido una polémica sobre la relación entre el juego colectivo y su principal estrella, Cristiano Ronaldo. No se trata de que él sea un problema, sino de que el propio estilo del equipo no se ha adaptado al delantero”, contrapuso.

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Para Mattos, “no es difícil entender la explicación de esta diferencia” cuando se ve la presentación del elenco que lidera Lionel Scaloni porque “Messi tiene la capacidad de reservarse para los momentos cruciales, con arranques puntuales combinados con gran parte del juego en movimiento”. En ese contexto, el combinado nacional “ayuda” con “juego de construcción y pases” para que él pueda “aprovechar los espacios vacíos que se abren con el movimiento”.

"Argentina volvió a mostrar un equipo que juega para su principal estrella", aseguró el columnista brasileño (Foto: Reuters/Jerome Miron)

Tras repasar las ofensivas acciones con Lautaro Martínez, Enzo Fernández y el pase sin tocar de Almada que derivó en el primer tanto de Messi, el columnista del portal brasileño se refirió a lo sucedido en Portugal: “Un mal movimiento de Cristiano Ronaldo le quitó a Bruno Fernandes la oportunidad de marcar. Insistió en rematar desde una mala posición, pero podría haber dejado pasar el balón a su compañero, que estaba mejor situado”.

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En ese contexto, Joao Neves planteó el pensamiento que parece dominar puertas adentro en el combinado de Roberto Martínez: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos”.

Esas declaraciones fueron “bastante normales” porque aclaraban que Cristiano es “uno más en la Selección” y Francisco Conceição remarcó que no existe una obligación de “pasarle el balón al delantero”. Sin embargo, esas palabras replicaron en redes sociales con críticas de los fanáticos de CR7 en los posteos de cada uno de los que hablaron con la prensa.

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“En Argentina, los jugadores no están obligados a buscar a Messi. Pero la fluidez del juego conduce naturalmente a eso, a encontrarlo en los huecos del campo. Y él contribuye al juego colectivo”, aclaró. Y ejemplificó con el segundo tanto que se inició “con un brillante pase” de Leo a Julián Álvarez y recién en el rebote el 10 argentino insistió hasta marcar el gol.

“Messi y Argentina han creado una simbiosis en la que uno maximiza el potencial del otro”, concluyó.

Cristiano Ronaldo apareció envuelto en una polémica tras el debut de Portugal (Foto: Reuters/Marco Bello)

Luego de la victoria argentina en el Dallas Stadium que clasificó al equipo a 16avos de final, Messi dejó en claro el espíritu que reina en el seleccionado: “Yo creo que todos lo vivimos de esa manera. Todo este grupo, todo este plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Creo que cuando este grupo se junta, ya sea para competiciones oficiales, sea amistoso, disfruta de estar reunido, de competir, de entrenar, del día a día y disfrutamos de ver a la gente así también, de poder darle este tipo de alegría”.

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Argentina jugará el último partido del Grupo J con la tranquilidad de tener la clasificación a 16avos de final asegurada y el duelo ante Jordania del sábado 27 de junio en Dallas Stadium permitirá probar variantes o cuidar jugadores. Portugal, que sorprendió con un empate 1-1 ante Congo en el estreno, saldrá este martes a disputar en Houston un partido bajo presión ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K. Actualmente, Colombia lidera esa zona con 3 puntos por delante de Congo y Portugal (ambos con 1) y Uzbekistán (0).