Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

Televisación: Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5, AUF TV, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1, Movistar+, fuboTV (España) / ViX (México) / DSports, Paramount+ (Colombia y Ecuador) / América TV y DirecTV Sports (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, fuboTV, SiriusXM FC (Estados Unidos) / ViX, FOX y Tigo Sports (Centroamérica).