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Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

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Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

Televisación: Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5, AUF TV, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1, Movistar+, fuboTV (España) / ViX (México) / DSports, Paramount+ (Colombia y Ecuador) / América TV y DirecTV Sports (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, fuboTV, SiriusXM FC (Estados Unidos) / ViX, FOX y Tigo Sports (Centroamérica).

09:30 hsHoy

Inglaterra y Ghana se miden en el Gillette Stadium de Boston por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, con el liderazgo del grupo y la clasificación anticipada a los 16avos de final como principales incentivos para ambas selecciones.

09:15 hsHoy

Probables formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, J. Stones, Ezri Konsa, N’ O Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Lawrence Atzi Zigi, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjei Adjetey, M. Senaya, Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu, Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y J. Awey. DT: Carlos Queiroz

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L.

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026

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