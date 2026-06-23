Mundial 2026: la FIFA tapó con cinta los envases de una reconocida marca y la respuesta de la empresa se viralizó

En un palco VIP de un estadio del Mundial 2026 en Estados Unidos, la FIFA ocultó las marcas de los envases individuales de kétchup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Mundial 2026, la organización sorprendió a los asistentes de los sectores VIP con una escena inesperada: la FIFA ofreció la gama completa de aderezos Heinz, pero tapó el nombre de la marca con cinta adhesiva. La medida, aplicada en los espacios exclusivos de los estadios, se implementó porque la empresa no forma parte del grupo de sponsors oficiales del evento y desde la compañía respondieron con una audaz campaña de marketing.

La decisión de ocultar el nombre de la emblemática firma estadounidense dentro de las canchas generó desconcierto y todo tipo de especulaciones. La imagen, que mostraba los icónicos envases cubiertos de cinta, se viralizó rápidamente en redes sociales e instaló el tema entre los aficionados y el público general.

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Varias botellas de condimentos, incluyendo mayonesa, kétchup, relish y salsa barbacoa, se exhiben en una superficie de madera con sus logotipos de marca cubiertos por cinta negra.

La escena fue replicada por asistentes y periodistas en plataformas como X e Instagram, donde se multiplicaron las imágenes de los envases intervenidos. En los días previos, una situación similar había afectado a la marca Levi’s por el mismo motivo.

(Fuente: Heinz/Instagram) (La respuesta de Heinz a la decisión de la FIFA de cubrir con cinta los envases en el Mundial 2026.)

Lo cierto es que la reacción de Heinz no tardó en llegar. La compañía respondió con un mensaje directo en sus propias redes sociales. En una publicación, ironizó sobre la situación al compartir una foto de sus productos con la leyenda: “En el partido, incluso cuando no podemos decirlo...”, acompañada de imágenes de los botes con el nombre tapada con cinta negra sobre un fondo de cancha de fútbol. El posteo, que combinó humor y estrategia de marketing, recibió miles de interacciones. En la cuenta en español, redactaron: “Puedes tapar el nombre, pero el sabor nos delata”.

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Fundada en 1869 por Henry John Heinz en Pittsburgh, Estados Unidos, la empresa creció hasta convertirse en un referente mundial de la industria alimenticia. Su kétchup, reconocido por el característico envase de vidrio y el número 57, se transformó en un símbolo de la gastronomía estadounidense y global. A lo largo de los años, la compañía diversificó su oferta, sumando otros condimentos.

La campaña de marketing de Heinz tras la decisión de la FIFA de encintar sus envases en el Mundial 2026. (Fuente: Heinz Instagram)

La presencia de Heinz en grandes eventos deportivos no es nueva. La marca participó en acuerdos comerciales con ligas y torneos de fútbol americano y béisbol en Estados Unidos. En el caso del Mundial 2026, sin embargo, la empresa no se integró como uno de los patrocinadores oficiales

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El antecedente con Levi’s

Antes de este caso, la FIFA decidió cubrir el logo de Levi’s en una de las sedes del Mundial que lleva su nombre, el Levi’s Stadium de Santa Clara, para evitar mostrar marcas no vinculadas a los sponsors oficiales del evento. Esta medida llamó la atención de los asistentes y generó repercusión en redes sociales, ya que el estadio es conocido mundialmente por llevar el nombre de la marca norteamericana.

En respuesta a esta decisión, Levi’s reaccionó en sus propias redes sociales. La empresa compartió imágenes en las que la silueta del logo tapado por la FIFA era reemplazada por el original, utilizando el mismo recurso visual que apareció en la transmisión y en el estadio. “Dando la bienvenida al mundo al hermoso estadio (censurado)”, reza el posteo traducido al castellano.

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La FIFA cubrió el logo de Levi's antesde un partido del Mundial 2026 en Estados Unidos. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El mensaje se interpretó como una respuesta irónica y creativa ante la prohibición, y fue rápidamente replicado por los seguidores de la marca. “Ven a visitarnos, si logras encontrarnos”, escribieron junto a otro video en el que aparece el sello distintivo de la empresa cubierto en cada uno de sus locales.

Al mismo tiempo, los encargados de manejar las redes sociales del gigante del denim comentaron en el posteo de Heinz. “Vaya, ¿tú también?“, comentaron. La respuesta no tardó en llegar. ”Saldremos de esto juntos“, replicaron desde el productor de aderezos.

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Este episodio permitió a la compañía capitalizar el conflicto con el organizador de la Copa del Mundo para reforzar su presencia digital y aprovechar la visibilidad del torneo global. La acción se sumó a otros casos similares, donde la censura de logotipos en los estadios se transformó en una oportunidad inesperada para el marketing y la comunicación de marcas globales.

La FIFA, como organizadora del Mundial 2026, establece estrictos controles sobre la presencia de logotipos y productos en los estadios, especialmente en las áreas de hospitalidad y transmisión televisiva. Las restricciones buscan proteger acuerdos comerciales existentes, aunque en ocasiones derivan en situaciones llamativas como la ocurrida con Heinz y Levi’s.

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