Mirella Paz rompe en llanto por su padre condenado a 24 años: “Hemos presentado la casación y no nos responden”

La cantante Mirella Paz rompe en llanto en el set de 'América Hoy' al pedir justicia para su padre, quien lleva casi dos años en prisión y fue sentenciado a 24 años. Desesperada, asegura que es inocente y denuncia irregularidades en la intervención policial. América TV/ América Hoy.

La mañana de este lunes estuvo marcada por la emoción y las lágrimas en el set de América Hoy. La cantante Mirella Paz llegó al programa con un único objetivo: pedir justicia para su padre, José Germán Paz Pilco, quien cumple una condena de 24 años de prisión tras ser hallado culpable de integrar una organización dedicada a la extorsión y al cobro de cupos.

Visiblemente afectada, la artista no pudo contener el llanto al hablar de la situación que atraviesa su familia desde hace casi dos años. Con la voz quebrada, aseguró que su padre se encuentra en prisión de manera injusta y que ella seguirá luchando para demostrar su inocencia.

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“El juez determinó 24 años y lleva dos, injustamente, y yo estoy aquí para alzar la voz por él”, expresó entre lágrimas durante la entrevista.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia

La cantante explicó que la condena ha golpeado profundamente a toda su familia, especialmente a su madre, quien se ha convertido en el principal soporte de su progenitor durante su permanencia en prisión. Según contó, semana tras semana debe trasladarse para llevarle alimentos y acompañarlo en medio de las difíciles condiciones que enfrenta.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

En medio de su testimonio, Mirella dejó ver la desesperación que siente al observar el deterioro físico y emocional de su padre, quien además enfrenta diversos problemas de salud.

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“Quién me devuelve el tiempo perdido... Mi mamá va todas las semanas a llevarle víveres. Mi papá está injustamente preso, mi papá es una persona diabética, con trombosis, de verdad no sé qué hacer, estoy desesperada”, manifestó.

La artista explicó que la situación se vuelve aún más complicada debido a que su familia continúa esperando una respuesta de las autoridades respecto a un recurso legal presentado por la defensa. Según indicó, sus abogados interpusieron una casación, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta que permita revisar el caso.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

El drama familiar que vive desde hace dos años

Durante su participación en televisión también mostró imágenes y videos de las condiciones en las que se encuentra su padre dentro del establecimiento penitenciario. Las escenas, según dijo, son difíciles de observar para cualquier familiar.

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“Mira cómo lo tienen, cómo lo arrastran, como si fuera un delincuente, cuando no lo es. Tenemos las pruebas, ha hablado el agraviado, la persona que también está presa y ha dicho que mi papá no tiene nada que ver. Estamos desesperados. Mi mamá no sabe qué hacer, hemos ido hasta el Palacio. No sé qué hacer para que mi papá esté tranquilo, está desesperado, mi papá nunca ha estado involucrado en estas cosas”, declaró.

Las palabras de la cantante reflejan la batalla que asegura estar librando desde la detención de su progenitor. Para ella, existen elementos suficientes para demostrar que fue vinculado erróneamente al caso. De acuerdo con la versión expuesta por Mirella Paz, cuentan con declaraciones de personas relacionadas con la investigación que desvincularían a su padre de los hechos por los que fue condenado.

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La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

Mirella revela el delicado estado de salud de su padre

La artista sostiene que uno de los investigados reconoció su responsabilidad y afirmó que José Germán Paz Pilco no participó en las actividades ilícitas. Además, asegura contar con el testimonio de un testigo que declaró no haber visto nunca a su padre durante los presuntos actos de extorsión.

Mientras intentaba contener las lágrimas, Mirella describió quién es su padre fuera de este proceso judicial y recordó la vida que construyó junto a su familia. “Mi papá es coordinador social, él trabaja para obras, como mano derecha de ingenieros. Tiene 53 años, padre de tres hijos, me pagó universidad a mí, tenemos casa propia, es un hombre de bien, nunca ha estado involucrado en extorsiones”, afirmó.

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La cantante insistió en que conoce perfectamente a su padre y que nunca observó comportamientos que pudieran relacionarlo con actividades criminales.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

¿Por qué fue condenado José Germán Paz Pilco?

El caso de José Germán Paz Pilco se remonta a agosto de 2024. Según información policial, fue detenido en el distrito de San Martín de Porres mientras conducía un vehículo de propiedad de Mirella Paz. Las autoridades señalaron entonces que formaría parte de la organización criminal conocida como “Las Ratas del Callejón”, presuntamente dedicada a extorsionar a técnicos de telecomunicaciones y empresas proveedoras de internet.

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de esta agrupación exigían pagos diarios de aproximadamente 100 soles a cambio de brindar supuesta seguridad a las víctimas. Durante la intervención policial, se reportó el hallazgo de un arma de fuego debajo del asiento del conductor, además de municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Sin embargo, Mirella mantiene una versión completamente distinta de los hechos. Según explicó, su padre se encontraba en el lugar equivocado y terminó involucrado en una situación que desconocía por completo.

“Mi papá estuvo en el lugar y momento equivocado. Él estaba haciendo un favor a unos vecinos del barrio y jamás imaginó que estaban involucrados en actividades delictivas”, sostuvo.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.

“Meto las manos al fuego por mi padre”

La cantante insiste en que las evidencias que posee la familia demostrarían que José Germán Paz Pilco no participó en ninguna organización criminal y que su condena debe ser revisada. Más allá de los aspectos judiciales, la artista reveló el enorme impacto emocional que este caso ha tenido sobre ella y sus seres queridos.

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Uno de los momentos más dolorosos para Mirella ocurrió recientemente durante la celebración del Día del Padre, una fecha que, según confesó, fue imposible disfrutar debido a la ausencia de su progenitor. “El Día del Padre ha sido terrible... él llama todos los días a las 6 de la mañana a mi mamá, luego me llama a mí. Es muy triste, ha sido el peor Día del Padre para mí”, relató.

La cantante también reveló que existe otro motivo que aumenta su tristeza: su padre aún no ha podido conocer a su nieto. “Mi papá no conoce a mi hijo, ha sido súper doloroso ver a mi mamá llorar todos los días desesperada, es algo muy difícil, jamás pensamos pasar por estos momentos tan difíciles”, expresó.

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La emoción se apoderó nuevamente de la entrevista cuando Mirella reafirmó la confianza absoluta que tiene en la inocencia de su padre. “Yo meto las manos al fuego por mi papá, lo conozco, es una persona de bien, lo único que pido es justicia”, concluyó.

La cantante asegura que existen pruebas que demostrarían su inocencia. Captura: América Hoy.