Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón viajó a Estados Unidos con Matías Palleiro y Arturo para vivir el Mundial FIFA 2026 y alentar a la Selección Argentina (Video: Instagram)

Jimena Barón se instaló en Estados Unidos para vivir el Mundial FIFA 2026 desde adentro. La cantante y actriz viajó junto a su pareja, Matías Palleiro, y al hijo que tienen en común, Arturo, de un año, para alentar a la Selección Argentina y cubrir el evento. Las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron una familia entera metida en el clima mundialista: looks con los colores albicelestes, banderas pintadas en las mejillas de Palleiro, el pequeño Arturo en brazos observando todo con curiosidad desde las tribunas del estadio de Dallas. Pero en ninguna de esas fotos apareció Morrison, su hijo mayor, y esa ausencia no pasó desapercibida.

Las preguntas y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos seguidores preguntaron con genuina preocupación dónde estaba Momo; otros, directamente, cuestionaron la decisión de Barón de viajar sin él. Ante la acumulación de mensajes, la artista grabó un video y lo publicó en sus historias de Instagram para dar una explicación que, según sus propias palabras, era más que razonable.

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La ausencia de Morrison en las fotos del Mundial FIFA 2026 generó preguntas y críticas a Jimena Barón en redes sociales

“Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema”, arrancó, con la franqueza que la caracteriza. La cantante explicó que su hijo atraviesa una etapa con responsabilidades académicas concretas que no se pueden ignorar. “Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, agregó, entre bromas y con un tono que dejaba en claro que la decisión no había sido caprichosa ni desconsiderada.

La aclaración no quedó ahí. Barón también se encargó de despejar cualquier especulación sobre una posible distancia o conflicto con su hijo mayor: Momo se sumará al viaje en cuanto cumpla con sus obligaciones escolares. El punto de partida es un examen que debe rendir el 1° de julio. “Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar”, remarcó la artista, con humor y sin dejar lugar a dudas.

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La cantante aclaró que Morrison se sumará al viaje a Estados Unidos después de rendir un examen previsto para el 1° de julio (Instagram)

Lo que La Cobra no mostró en ese momento, pero sí reveló después, fue la manera en que el niño se enteró de que iba a viajar. Palleiro le preparó una sorpresa que quedó registrada en video: en el cumpleaños de Arturo, Momo recibió también un regalo. Una carta firmada con el nombre de su hermano pequeño le anunciaba los pasajes para viajar a Estados Unidos. “Mi mejor regalo es estar con vos, por eso les pedí a mis papás que te hagan este regalo a vos”, decía el texto que el chico leyó en voz alta. No fue la primera vez que la pareja de Jimena organizó una sorpresa de este tipo: en un viaje anterior a Disney, ya había sorprendido a la cantante llevando a Momo sin que ella lo supiera.

Mientras tanto, la experiencia mundialista de la familia avanzó a toda marcha. En Dallas, Barón asistió al partido de Argentina con un look relajado: crop top con los colores de la Selección, short de jean y zapatillas blancas. Su novio se sumó al festejo con banderas argentinas pintadas en las mejillas. Arturo, en brazos de su papá, observó el espectáculo con la misma atención que cualquier hincha veterano. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron miles de comentarios entre sus seguidores.

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El viaje también coincidió con dos fechas especiales. El Día del Padre y el quinto aniversario de su relación se cruzaron en el mismo fin de semana, lejos de Buenos Aires y en medio del caos mundialista. Jimena lo celebró con un posteo que resumió su presente con una honestidad que sus seguidores reconocieron de inmediato. “Este mismo quilombo es el más lindo que me dio la vida, y que me diste vos también. Gracias por ser el mejor papá del mundo incluso antes de ser papá”, escribió. Y cerró: “Que Dios proteja y bendiga nuestro quilombo, que es lo más sagrado”.