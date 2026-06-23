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El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

Masud Pezeshkian llega a Islamabad acompañado por una delegación de alto nivel integrada por ministros y otros funcionarios iraníes, en una visita que realizará por invitación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif

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El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos (EFE)
El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos (EFE)

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, visitará este martes Pakistán para mantener reuniones con las principales autoridades del país y abordar los compromisos diplomáticos derivados del memorando de entendimiento firmado recientemente entre Irán y Estados Unidos para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

Pezeshkian llegará a Islamabad acompañado por una delegación de alto nivel integrada por ministros y otros funcionarios iraníes, en una visita que realizará por invitación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán.

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Durante su estancia, el mandatario iraní se reunirá con el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari; con Sharif; con el presidente del Senado; con el titular de la Asamblea Nacional; y con el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, quien desempeñó un papel central en las negociaciones entre Teherán y Washington.

La Cancillería paquistaní señaló que durante los encuentros “ambas partes (...) explorarán nuevas vías para profundizar la cooperación en diversos sectores, como el comercio, la energía, la seguridad fronteriza, los intercambios entre personas y la conectividad regional”.

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El Ministerio de Exteriores indicó además que la visita de Pezeshkian, la segunda que realiza a Pakistán desde su llegada a la Presidencia iraní en julio de 2024, “brindará una importante oportunidad para abordar los compromisos diplomáticos en curso tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, así como los acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo”.

La visita del mandatario iraní fue por invitación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán (REUTERS)
La visita del mandatario iraní fue por invitación del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán (REUTERS)

Pakistán actuó como mediador en los contactos entre Irán y Estados Unidos que culminaron con la firma del memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades en la región.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará este martes una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin para presentar a los aliados del Golfo el memorando de entendimiento que Washington firmó la semana pasada con Teherán.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó que Rubio permanecerá en esos tres países entre el 23 y el 25 de junio. Según el comunicado oficial, durante la visita “abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región”.

En Baréin, el jefe de la diplomacia estadounidense participará además en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado también por Arabia Saudita, Catar y Omán.

El memorando fue firmado el miércoles pasado por el presidente Donald Trump en el Palacio de Versalles, durante una visita oficial a Emmanuel Macron. El documento establece un plazo de 60 días para negociar un tratado de paz definitivo que incluya el programa nuclear iraní.

Marco Rubio inicia una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)
Marco Rubio inicia una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

Aunque los países del CCG respaldaron en términos generales los esfuerzos para poner fin al conflicto, dos aspectos del acuerdo generan preocupación en la región: la creación de un fondo de reconstrucción para Irán por USD 300.000 millones y la falta de referencias al desmantelamiento del programa de misiles balísticos iraní.

Los gobiernos del Golfo consideran que esos recursos podrían destinarse a la reconstrucción de capacidades militares iraníes y al financiamiento de grupos aliados en la región. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin y Catar, países que albergan bases militares estadounidenses, sufrieron ataques con misiles y drones atribuidos a Irán en los últimos meses. Cualquier modificación en el esquema de seguridad regional tendría consecuencias directas para la estrategia militar de Washington en Medio Oriente.

La gira de Rubio coincide con una intensa agenda diplomática vinculada al acuerdo. Durante el fin de semana, el vicepresidente J. D. Vance encabezó en Suiza una ronda de conversaciones con mediadores cataríes y paquistaníes para avanzar en los aspectos técnicos del pacto. La primera etapa de las negociaciones concluyó el lunes y las discusiones continuarán durante esta semana.

(Con información de Agencias)

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