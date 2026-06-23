Israel reafirmó mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz (EP)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, reafirmaron este lunes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano, pese a las exigencias de Irán para que cesen estas acciones en el marco de sus conversaciones con Estados Unidos.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán actuando con determinación para neutralizar las amenazas contra nuestros soldados y ciudadanos, desmantelar la infraestructura terrorista y mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano”, señalaron Netanyahu, Katz y Zamir en una declaración conjunta difundida por la oficina del primer ministro.

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El pronunciamiento llegó tras una reunión en la que también participó el comandante del Mando Norte, Rafi Milo. Según el comunicado, los responsables israelíes “han aclarado que la seguridad de los ciudadanos israelíes y de las fuerzas de las FDI seguirá siendo su principio rector, sin concesiones”.

Las autoridades israelíes reiteraron así su negativa a abandonar la franja que sus tropas ocupan en territorio libanés, una posición que justifican por motivos de seguridad para las comunidades del norte de Israel.

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Las FDI continúan sus operaciones en esa zona con ataques dirigidos contra el grupo terrorisra Hezbollah. Según las autoridades libanesas, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá desde el 2 de marzo dejan más de 4.000 muertos y 12.000 heridos.

Las autoridades israelíes reiteraron así su negativa a abandonar la franja que sus tropas ocupan en territorio libanés, una posición que justifican por motivos de seguridad para las comunidades del norte de Israel (EP)

La continuidad de estas operaciones constituye uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un acuerdo para la paz en Medio Oriente. Teherán reclama el cese total de las acciones militares israelíes en el sur de Líbano.

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Sin embargo, funcionarios israelíes insistieron en los últimos días en que no contemplan abandonar el territorio ocupado. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, sostuvo el lunes que el Gobierno israelí no tiene “ambiciones territoriales” en Líbano, un día después de que Netanyahu comparara esa zona con otros territorios bajo control militar israelí en la Franja de Gaza y en Siria.

Hezbollah rechaza la permanencia de tropas israelíes en territorio libanés

En un discurso televisado, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, sostuvo que la permanencia de soldados israelíes en territorio libanés es inaceptable. “La permanencia de tropas israelíes en suelo libanés es imposible”, afirmó.

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Qassem cuestionó además el concepto de una “zona de seguridad” controlada por Israel y defendió el papel de las Fuerzas Armadas libanesas como responsables exclusivas de la soberanía nacional. "No existen zonas de seguridad para Israel”, señaló.

El líder de Hezbollah también responsabilizó a Estados Unidos por la situación actual y aseguró que Israel deberá retirarse. “Israel es un agresor y debe marcharse”, dijo. Más adelante agregó: “Israel no permanecerá en el Líbano, incluso si aumenta sus crímenes, y nosotros nos defenderemos”.

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El líder de Hezbollah, Naim Qassem (EFE)

Aunque los enfrentamientos en territorio libanés se han reducido desde el fin de semana, las tensiones continúan. Qassem advirtió que su organización respetará cualquier alto el fuego acordado dentro del marco de un cese integral de las hostilidades, pero dejó abierta la posibilidad de responder ante cualquier incumplimiento. “Nos enfrentaremos a cualquier violación”, afirmó.

Las diferencias sobre el futuro del sur del Líbano, la influencia regional de Irán y las garantías de seguridad para Israel aparecen así como algunos de los principales desafíos que deberán resolverse durante las negociaciones en marcha. Mientras Washington y Teherán intentan avanzar hacia un acuerdo más amplio, las declaraciones cruzadas de Netanyahu y Hezbollah reflejan que varios de los temas más sensibles del conflicto siguen lejos de encontrar una solución definitiva.

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(Con información de Europa Press)