Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria's Nadhir Benbouali scores their first goal REUTERS/Carlos Barria

El Mundial 2026 continúa su marcha y, poco a poco, comienzan a definirse cada uno de los grupos. Esta jornada se presenta con cuatro partidos que darán el cierre definitivo a la segunda fecha del certamen. Durante la madrugada, la seguidilla de encuentros empezó con el triunfo 2-1 de Argelia ante Jordania, que aseguró a la selección argentina finalizar en el primer puesto del grupo J.

El seleccionado argentino, precisamente, regresará a los entrenamientos en Kansas luego de su triunfo del lunes por 2-0 frente a Austria. La albiceleste se impuso con dos goles de Lionel Messi, quien llegó a cinco tantos en lo que va del torneo y además superó el récord de Miroslav Klose al convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Por otra parte, la selección colombiana ultima detalles para lo que será el duelo de esta noche ante la RD Congo. En el Estadio de Guadalajara, el combinado de Néstor Lorenzo buscará sumarse a la lista de equipos clasificados a los 16avos de final. Jhon Córdoba se recuperó de la molestia física que arrastraba y estará disponible para el encuentro.

La selección mexicana es otra que también se prepara para su próximo partido. El Tri cerrará mañana el inicio de la tercera fecha cuando se mida ante República Checa. Buscará finalizar una fase de grupos con puntaje completo.

España también volvió este martes a los entrenamientos. Luego de la goleada 4-0 contra Arabia Saudita, el plantel se mostró distendido y en un ambiente de celebración por el cumpleaños del entrenador, Luis de la Fuente. Sin embargo, una tormenta eléctrica acaparó el ambiente, obligando a suspender momentáneamente la sesión en Chattanooga.Los partidos del día

Portugal vs. Uzbekistán

México: 11:00

Colombia: 12:00

Argentina: 14:00

España: 19:00

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Inglaterra vs. Ghana

México: 14:00

Colombia: 15:00

Argentina: 17:00

España: 22:00

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Panamá vs. Croacia

México: 17:00

Colombia: 18:00

Argentina: 20:00

España: 01:00 (miércoles)

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Colombia vs. RD Congo

México: 20:00

Colombia: 21:00

Argentina: 23:00

España: 04:00 (miércoles)

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