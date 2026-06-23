Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

El Mundial 2026 continúa su marcha y, poco a poco, comienzan a definirse cada uno de los grupos. Esta jornada se presenta con cuatro partidos que darán el cierre definitivo a la segunda fecha del certamen. Durante la madrugada, la seguidilla de encuentros empezó con el triunfo 2-1 de Argelia ante Jordania, que aseguró a la selección argentina finalizar en el primer puesto del grupo J.
El seleccionado argentino, precisamente, regresará a los entrenamientos en Kansas luego de su triunfo del lunes por 2-0 frente a Austria. La albiceleste se impuso con dos goles de Lionel Messi, quien llegó a cinco tantos en lo que va del torneo y además superó el récord de Miroslav Klose al convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.
Por otra parte, la selección colombiana ultima detalles para lo que será el duelo de esta noche ante la RD Congo. En el Estadio de Guadalajara, el combinado de Néstor Lorenzo buscará sumarse a la lista de equipos clasificados a los 16avos de final. Jhon Córdoba se recuperó de la molestia física que arrastraba y estará disponible para el encuentro.
La selección mexicana es otra que también se prepara para su próximo partido. El Tri cerrará mañana el inicio de la tercera fecha cuando se mida ante República Checa. Buscará finalizar una fase de grupos con puntaje completo.
España también volvió este martes a los entrenamientos. Luego de la goleada 4-0 contra Arabia Saudita, el plantel se mostró distendido y en un ambiente de celebración por el cumpleaños del entrenador, Luis de la Fuente. Sin embargo, una tormenta eléctrica acaparó el ambiente, obligando a suspender momentáneamente la sesión en Chattanooga.Los partidos del día
Portugal vs. Uzbekistán
México: 11:00
Colombia: 12:00
Argentina: 14:00
España: 19:00
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Inglaterra vs. Ghana
México: 14:00
Colombia: 15:00
Argentina: 17:00
España: 22:00
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Panamá vs. Croacia
México: 17:00
Colombia: 18:00
Argentina: 20:00
España: 01:00 (miércoles)
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Colombia vs. RD Congo
México: 20:00
Colombia: 21:00
Argentina: 23:00
España: 04:00 (miércoles)
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En pocas líneas:
- Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial
- Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”
- Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
(Desde Estados Unidos) La selección argentina coronó una gran tarde en Dallas. Superó 2-0 a Austria para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial y lo hizo con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Más allá de la alegría del triunfo para el equipo de Lionel Scaloni, y de que su capitán lleva cinco tantos en el comienzo de la competencia, la nota negativa de la jornada fue que Cuti Romero tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por una molestia física.
La selección de Croacia afronta este martes un duelo ante Panamá en el Toronto Stadium, donde buscará corregir los errores defensivos que provocaron su reciente caída frente a Inglaterra y afianzar su posición en el Grupo L del Mundial 2026. Tras la derrota por 4-2 en Dallas, el equipo dirigido por Zlatko Dalić confía en recuperar la solidez y la concentración para encaminar su clasificación.
Después del partido ante Túnez en Monterrey, la selección japonesa agradeció a México por la hospitalidad recibida durante su estancia en el país.
La Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. hora colombiana. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la posibilidad de asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 si consiguen la victoria que les permitiría llegar a seis puntos en la tabla de posiciones, inalcanzables para Uzbekistán, que es ocupa la cuarta casilla del Grupo K. El equipo nacional le ganó 3-1 al cuadro uzbeko en la primera fecha de la fase de grupos y es líder en solitario con tres unidades, pues Portugal igualó a un gol con RD Congo.
La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.
El técnico de Austria, Ralf Rangnick, no buscó excusas tras la derrota ante Argentina por 2 a 0 en el Estadio AT&T de Dallas y reservó sus palabras más contundentes para el autor del doblete: Lionel Messi. “Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, cinco al comienzo de un Mundial, eso marca la diferencia. Messi ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido", afirmó el estratega alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro, válido por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.
El partido número 100 de Kylian Mbappé con la camiseta de Francia no pudo tener un escenario más apropiado: un doblete ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, una victoria por 3-0 y la clasificación anticipada a los octavos de final del Mundial 2026. Pero más allá del resultado, los números que el delantero del Real Madrid acumula a sus 27 años y 184 días colocan su carrera en una dimensión que no tiene comparación en la historia del fútbol francés.
Argelia venció 2-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un partido que tuvo como consecuencia directa la confirmación de Argentina como líder indiscutido del Grupo J del Mundial 2026. Los goles de Nadhir Benbouali (minuto 69) y Amine Gouiri (minuto 82) le permitieron al conjunto africano remontar el tanto tempranero de Nizar Al-Rashdan para los jordanos, que se adelantaron en el marcador a los 36 minutos.