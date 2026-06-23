Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Este martes finaliza la segunda fecha del certamen con cuatro encuentros de alto voltaje. En el cierre del día, la selección colombiana buscará sellar su pase a la siguiente fase

Guardar
Google icon
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria's Nadhir Benbouali scores their first goal REUTERS/Carlos Barria
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria's Nadhir Benbouali scores their first goal REUTERS/Carlos Barria

El Mundial 2026 continúa su marcha y, poco a poco, comienzan a definirse cada uno de los grupos. Esta jornada se presenta con cuatro partidos que darán el cierre definitivo a la segunda fecha del certamen. Durante la madrugada, la seguidilla de encuentros empezó con el triunfo 2-1 de Argelia ante Jordania, que aseguró a la selección argentina finalizar en el primer puesto del grupo J.

El seleccionado argentino, precisamente, regresará a los entrenamientos en Kansas luego de su triunfo del lunes por 2-0 frente a Austria. La albiceleste se impuso con dos goles de Lionel Messi, quien llegó a cinco tantos en lo que va del torneo y además superó el récord de Miroslav Klose al convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Por otra parte, la selección colombiana ultima detalles para lo que será el duelo de esta noche ante la RD Congo. En el Estadio de Guadalajara, el combinado de Néstor Lorenzo buscará sumarse a la lista de equipos clasificados a los 16avos de final. Jhon Córdoba se recuperó de la molestia física que arrastraba y estará disponible para el encuentro.

La selección mexicana es otra que también se prepara para su próximo partido. El Tri cerrará mañana el inicio de la tercera fecha cuando se mida ante República Checa. Buscará finalizar una fase de grupos con puntaje completo.

España también volvió este martes a los entrenamientos. Luego de la goleada 4-0 contra Arabia Saudita, el plantel se mostró distendido y en un ambiente de celebración por el cumpleaños del entrenador, Luis de la Fuente. Sin embargo, una tormenta eléctrica acaparó el ambiente, obligando a suspender momentáneamente la sesión en Chattanooga.Los partidos del día

Portugal vs. Uzbekistán

México: 11:00

Colombia: 12:00

Argentina: 14:00

España: 19:00

-

Inglaterra vs. Ghana

México: 14:00

Colombia: 15:00

Argentina: 17:00

España: 22:00

-

Panamá vs. Croacia

México: 17:00

Colombia: 18:00

Argentina: 20:00

España: 01:00 (miércoles)

-

Colombia vs. RD Congo

México: 20:00

Colombia: 21:00

Argentina: 23:00

España: 04:00 (miércoles)

-

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:10 hsHoy

Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial

El defensor de la Selección salió en el segundo tiempo por una molestia en la misma rodilla que lo tuvo a maltraer antes de la Copa del Mundo

El defensor habló tras la victoria y dejó en claro que se deberá tomar unos días para recuperarse.

(Desde Estados Unidos) La selección argentina coronó una gran tarde en Dallas. Superó 2-0 a Austria para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial y lo hizo con dos goles de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Más allá de la alegría del triunfo para el equipo de Lionel Scaloni, y de que su capitán lleva cinco tantos en el comienzo de la competencia, la nota negativa de la jornada fue que Cuti Romero tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por una molestia física.

Leer la nota completa
10:10 hsHoy

Técnico de Croacia elogia a Panamá antes del Mundial 2026: “Se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo”

El seleccionador croata analizó al rival previo al choque en Toronto Stadium y destacó que la selección panameña “realmente juega bien”, pero advirtió que “ellos serán tan buenos cuanto se lo permitamos”.

Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Croacia afronta este martes un duelo ante Panamá en el Toronto Stadium, donde buscará corregir los errores defensivos que provocaron su reciente caída frente a Inglaterra y afianzar su posición en el Grupo L del Mundial 2026. Tras la derrota por 4-2 en Dallas, el equipo dirigido por Zlatko Dalić confía en recuperar la solidez y la concentración para encaminar su clasificación.

Leer la nota completa
10:10 hsHoy

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026

El país asiático tiene la cultura de la limpieza y el agradecimiento muy arraigada

El país asiático tiene la cultura de la limpieza y el agradecimiento muy arraigada. (REUTERS/Eloísa Sánchez)
El país asiático tiene la cultura de la limpieza y el agradecimiento muy arraigada. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

Después del partido ante Túnez en Monterrey, la selección japonesa agradeció a México por la hospitalidad recibida durante su estancia en el país.

Leer la nota completa
10:10 hsHoy

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Colombia formaría con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. hora colombiana. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la posibilidad de asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 si consiguen la victoria que les permitiría llegar a seis puntos en la tabla de posiciones, inalcanzables para Uzbekistán, que es ocupa la cuarta casilla del Grupo K. El equipo nacional le ganó 3-1 al cuadro uzbeko en la primera fecha de la fase de grupos y es líder en solitario con tres unidades, pues Portugal igualó a un gol con RD Congo.

Leer la nota completa
10:09 hsHoy

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez y Jhon Arias harían parte de la nómina titular de la Tricolor para enfrentar al equipo africano el 23 de junio a las 9:00 p. m.

Davinson Sánchez, zaguero central de la Selección Colombia, afirmó que en el Mundial, torneo que describió como el más exigente del mundo, se juega a la más alta intensidad - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.

Leer la nota completa
10:09 hsHoy

La concluyente reflexión del técnico de Austria sobre Messi tras la derrota ante Argentina: “Extraordinario y sensacional”

Ralf Rangnick analizó el tropiezo ante el campeón del mundo, con dos goles del capitán albiceleste

Ralf Rangnick, durante el tropiezo ante Argentina en Dallas (Reuters/Jerome Miron)
Ralf Rangnick, durante el tropiezo ante Argentina en Dallas (Reuters/Jerome Miron)

El técnico de Austria, Ralf Rangnick, no buscó excusas tras la derrota ante Argentina por 2 a 0 en el Estadio AT&T de Dallas y reservó sus palabras más contundentes para el autor del doblete: Lionel Messi. “Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, cinco al comienzo de un Mundial, eso marca la diferencia. Messi ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido", afirmó el estratega alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro, válido por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Leer la nota completa
10:09 hsHoy

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

En su partido 100 con la camiseta de Francia, el delantero del Real Madrid fue la figura del triunfo que le dio la clasificación a la siguiente ronda al equipo de Deschamps

El partido número 100 de Kylian Mbappé con la camiseta de Francia no pudo tener un escenario más apropiado: un doblete ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, una victoria por 3-0 y la clasificación anticipada a los octavos de final del Mundial 2026. Pero más allá del resultado, los números que el delantero del Real Madrid acumula a sus 27 años y 184 días colocan su carrera en una dimensión que no tiene comparación en la historia del fútbol francés.

Leer la nota completa
10:00 hsHoy

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

El equipo africano, que venía de caer en el debut frente a la Albiceleste, logró su primera victoria ante los asiáticos y definirá el pase en la última jornada ante Austria

Argelia venció 2-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un partido que tuvo como consecuencia directa la confirmación de Argentina como líder indiscutido del Grupo J del Mundial 2026. Los goles de Nadhir Benbouali (minuto 69) y Amine Gouiri (minuto 82) le permitieron al conjunto africano remontar el tanto tempranero de Nizar Al-Rashdan para los jordanos, que se adelantaron en el marcador a los 36 minutos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026ArgentinaEspañaColombiaMéxicoPerúEstados UnidosLionel MessiÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas noticias

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El seleccionado luso deCristiano Ronaldo enfrenta este martes al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo que desató una tormenta de críticas

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

El francés, que cumple 54 años, construyó una trayectoria que va desde una infancia marcada por la inmigración y la admiración por Enzo Francescoli hasta tres títulos consecutivos de Champions League como director técnico

Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

El medio brasileño UOL planteó las diferencias de juego entre las selecciones en la Copa del Mundo

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

El médico y jugador de la selección argentina de waterpolo +60 Carlos Vozzi pone el foco en el disfrute y el equilibrio de quien ya lo ganó todo. Habla de sensibilidad, armonía y una vida más amplia que el trofeo. En esa lectura, el rendimiento tiene otra raíz

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rige una alerta por temperaturas extremas en 14 provincias: cuándo será el día más frío en el AMBA

Rige una alerta por temperaturas extremas en 14 provincias: cuándo será el día más frío en el AMBA

ANSES: quiénes cobran hoy martes 23 de junio de 2026

El ranking de los carbohidratos: cuáles elegir y qué evitar según una nutricionista

Chía en la dieta diaria: la cantidad justa para sumar fibra sin molestias digestivas

Insomnio crónico, apnea obstructiva y síndrome de piernas inquietas: los síntomas que ayudan a detectar problemas de sueño

INFOBAE AMÉRICA

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

El manual del éxito de Oprah Winfrey: de la adversidad extrema a crear un imperio de USD 3.400 millones

Matt Smith, de Doctor Who a Daemon Targaryen y Star Wars: “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”

“No tengo cartílago en una rodilla por bailar durante tanto tiempo con tacones altos”: la dura confesión de Madonna

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia