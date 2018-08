De acuerdo con el testimonio del periodista, la ex esposa del chofer de Baratta no entregó ese material, aunque fue el puntapié inicial de la investigación. En noviembre del año pasado la ex mujer de Centeno –a la que se identificará como H.H.– denunció que su ex esposo le había contado que era "valijero", es decir, el encargado de transportar los bolsos con dinero en autos oficiales. Esa fue la primera aproximación de la Justicia a esa pareja rota.