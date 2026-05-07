Dani Martín recuerda el día que murió su hermana: “Me enteré de la noticia porque miré el móvil”

Dani Martín en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

Dani Martín ha dejado uno de los momentos más sinceros y emocionantes de su última aparición en televisión. El cantante ha participado en el programa 100 % Únicos, donde se ha mostrado especialmente cercano al hablar de algunos de los episodios más importantes, y también más duros, de su vida personal. Entre ellos, la muerte de su hermana Miriam, una pérdida que sigue muy presente en su día a día.

Aunque el artista acostumbra a hablar con naturalidad sobre su vida, en esta ocasión se abrió especialmente al recordar cómo vivió aquel momento. Dani Martín confesó que la muerte de su hermana supuso un antes y un después para él y para toda su familia. Un golpe muy duro que les cambió completamente la vida y la forma de afrontar muchas situaciones.

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Durante la entrevista, el madrileño recordó incluso el instante exacto en el que supo que algo iba mal. Un recuerdo que todavía conserva grabado y que compartió con total honestidad. “Como a cualquier ser humano, te cambia la vida. Es así, y todo aquel al que le haya pasado lo sabe. Me enteré porque miré el teléfono móvil y tenía 57 llamadas perdidas de mi madre. Antes incluso de devolver la llamada a mi madre, ya sabía que iba a recibir una contestación que no me iba a gustar”, contó.

Dani Martín en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

Cómo cambió la vida de Dani Martín y su familia tras la muerte de Miriam

Las palabras del cantante dejaron claro el enorme vínculo que tenía con su hermana Miriam. Dani Martín nunca ha escondido lo importante que fue ella en su vida y, de hecho, en varias ocasiones ha reconocido que aquella pérdida marcó profundamente su manera de entender la vida.

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Uno de los aspectos más complicados para la familia fueron las primeras Navidades después de su fallecimiento. El cantante madrileño explicó que durante años dejaron de celebrar esas fechas porque el dolor seguía demasiado presente y les resultaba imposible vivirlas como antes.

“Las primeras Navidades cuesta celebrarlas. Pero con el paso del tiempo, si te trabajas emocionalmente, aceptando lo que ha pasado y sabiendo que no te queda otra que seguir disfrutando de la vida, porque es mucho mejor sonreír, reír y pasarlo bien que vivir instalado en la tristeza, todo va cambiando”, explicó durante su intervención en el programa, mostrando una gran resiliencia.

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Dani Martín en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

Con el tiempo, eso sí, las cosas han ido cambiando poco a poco. Dani Martín contó que, desde hace un par de años, tanto él como sus padres han conseguido recuperar la tradición de reunirse en Navidad y volver a disfrutar de esos momentos familiares, aunque siempre con el recuerdo de Miriam muy presente y un sabor agridulce.

“Desde hace un par de años volvemos a celebrar las Navidades, nos reímos y nos lo pasamos bien. Como cualquier familia, intentas tirar hacia delante como puedes y alegrar a tus padres, que para mí fue un poco el rol que asumí a partir de lo que sucedió”, confesó en el programa de Cuatro.

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