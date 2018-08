La investigación por la que fueron detenidos ex funcionarios y empresarios se inició a partir de las declaración judicial de H.H., ex mujer de Centeno, quien en noviembre pasado relató que el chofer le contaba en la intimidad cómo junto a Baratta y otros ex funcionarios de Planificación, llevaban y traían en autos oficiales bolsos repletos de dinero en efectivo. La sospecha es que eran coimas.