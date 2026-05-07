España

Miguel Ángel Revilla se sincera como nunca antes: “Si no hubiese conocido a Aurora, jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria”

El político cántabro hace su confesión más íntima en ‘100% Únicos’ y reconoce que su mujer, Aurora Díaz, jugó un papel fundamental en su vida profesional

Guardar
Google icon
Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)
Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)

Tras décadas de discursos, intervenciones y una defensa férrea de su tierra, Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha decidido bajar la guardia. Durante su reciente intervención en el programa 100 % Únicos, el expresidente de la Comunidad Autónoma se ha mostrado a corazón abierto, alejándose de los datos macroeconómicos y las disputas parlamentarias para abordar las preguntas más personales de su vida.

En una conversación marcada por la transparencia y una comodidad inusual, Revilla se ha sincerado sobre sus experiencias y su particular manera de ver la vida. Pero, por encima de todo, ha brillado un nombre propio que, según sus palabras, es el verdadero motor de su biografía: Aurora Díaz, su esposa.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)
Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)

Miguel Ángel Revilla lleva más de 25 años compartiendo su camino con Aurora, su segunda mujer y la persona que ha sostenido los cimientos de su realidad cuando la política amenazaba con devorarlo todo. La historia de amor comenzó entre despachos y documentos, cuando ella empezó a trabajar como secretaria en el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Lo que empezó como una relación profesional se transformó en una unión sólida que ha resistido el paso del tiempo, las crisis políticas y, lo más duro, los envites de la salud.

El papel de Aurora Díaz en la vida profesional de Miguel Ángel Revilla

Juntos han formado una familia y tienen una hija, Lara. A lo largo de este cuarto de siglo, han permanecido unidos en los momentos de gloria, pero especialmente en las etapas más oscuras, como la enfermedad de Aurora. En este trance, ambos demostraron ser el mejor apoyo el uno del otro, forjando un vínculo que Revilla define hoy con una mezcla de orgullo y devoción.

PUBLICIDAD

El expresidente cántabro no ha escatimado en elogios al analizar el papel de su mujer en su trayectoria política. Para Revilla, su ascenso a la presidencia no fue solo fruto de su tesón o del apoyo de los votantes, sino de la paciencia infinita de Aurora detrás de los focos. “Si no hubiese conocido a Aurora, te aseguro que jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria. Jamás. Me ha aguantado lo que no está escrito, porque yo he sido un auténtico enfermo de Cantabria”, ha reconocido con una honestidad brutal en el espacio de Cuatro.

Aurora Díaz, esposa de Miguel Ángel Revilla entre el público de 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Aurora Díaz, esposa de Miguel Ángel Revilla entre el público de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Estas palabras no son solo un agradecimiento, sino una confesión de la presión y las responsabilidades que implica la política de alto nivel. Para Revilla, la comprensión y la ayuda de su esposa fueron las herramientas necesarias para no sucumbir ante las fuerzas políticas y los poderes contra los que tuvo que luchar durante su mandato.

El “mea culpa” del padre ausente

Sin embargo, el éxito político tiene un reverso que Revilla ha querido denunciar en primera persona: la ausencia. Con una valentía poco común en la clase política, el exmandatario ha reconocido el sacrificio que su mujer tuvo que hacer por la familia mientras él estaba volcado en su carrera. Revilla admite que la dedicación que exigía su cargo le hizo pasar menos tiempo del que le habría gustado con los suyos, alejándolo de sus deberes como padre.

“He abandonado en parte los deberes de padre, lo reconozco. Cantabria me ha quitado muchísimo tiempo”, ha confesado, visiblemente emocionado. En este escenario de ausencias, el papel de Aurora cobró una dimensión heroica, manteniéndose al frente de las situaciones familiares y garantizando el equilibrio en casa. “He tenido que luchar contra muchas fuerzas políticas y muchos poderes, y sin ella no lo habría conseguido. Fíjate si te parece poco”, ha asegurado el político.

La intervención de Revilla en 100 % Únicos no ha sido solo una entrevista más; ha sido el retrato de un hombre que, al mirar atrás, entiende que su mayor logro no está en los kilómetros de carretera construidos o en la visibilidad de su región, sino en la mujer que lo esperó al otro lado de la puerta cada noche.

Google icon

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaMediasetTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lluvias y tormentas ponen en aviso amarillo y naranja a buena parte de España: la Aemet prevé tiempo inestable el resto de la semana

A partir del sábado se espera un descenso de las temperaturas que dejará un ambiente fresco para la época del año

Las lluvias y tormentas ponen en aviso amarillo y naranja a buena parte de España: la Aemet prevé tiempo inestable el resto de la semana

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

Los combustibles sostenibles de aviación (SAF) son la alternativa técnicamente más madura, pero su producción cubre menos del 1% del consumo global y no existe capacidad para escalarla en meses

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

El histórico palacio en el que vive Esperanza Aguirre en pleno centro de Madrid: elegido por ‘Cumbres Borrascosas’ y con un predominante color rojo

La casa de la expolítica en Malasaña pertenece a la familia de su marido Fernando Ramírez de Haro, el conde de Bornos

El histórico palacio en el que vive Esperanza Aguirre en pleno centro de Madrid: elegido por ‘Cumbres Borrascosas’ y con un predominante color rojo

El precioso pueblo de menos de 400 habitantes donde comer muy bien en la provincia de Segovia: “Merece la pena ir a propósito”

Posiblemente, el mejor lechazo de toda la provincia se come en Sacramenia, un pueblo de menos de 400 habitantes con restaurantes tradicionales que saben mejor que nadie cómo tratar este producto

El precioso pueblo de menos de 400 habitantes donde comer muy bien en la provincia de Segovia: “Merece la pena ir a propósito”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

ECONOMÍA

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

DEPORTES

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses