Miguel Ángel Revilla se sincera como nunca antes: “Si no hubiese conocido a Aurora, jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria”

Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)

Tras décadas de discursos, intervenciones y una defensa férrea de su tierra, Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha decidido bajar la guardia. Durante su reciente intervención en el programa 100 % Únicos, el expresidente de la Comunidad Autónoma se ha mostrado a corazón abierto, alejándose de los datos macroeconómicos y las disputas parlamentarias para abordar las preguntas más personales de su vida.

En una conversación marcada por la transparencia y una comodidad inusual, Revilla se ha sincerado sobre sus experiencias y su particular manera de ver la vida. Pero, por encima de todo, ha brillado un nombre propio que, según sus palabras, es el verdadero motor de su biografía: Aurora Díaz, su esposa.

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Miguel Ángel Revilla en '100% Únicos' (Mediaset)

Miguel Ángel Revilla lleva más de 25 años compartiendo su camino con Aurora, su segunda mujer y la persona que ha sostenido los cimientos de su realidad cuando la política amenazaba con devorarlo todo. La historia de amor comenzó entre despachos y documentos, cuando ella empezó a trabajar como secretaria en el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Lo que empezó como una relación profesional se transformó en una unión sólida que ha resistido el paso del tiempo, las crisis políticas y, lo más duro, los envites de la salud.

El papel de Aurora Díaz en la vida profesional de Miguel Ángel Revilla

Juntos han formado una familia y tienen una hija, Lara. A lo largo de este cuarto de siglo, han permanecido unidos en los momentos de gloria, pero especialmente en las etapas más oscuras, como la enfermedad de Aurora. En este trance, ambos demostraron ser el mejor apoyo el uno del otro, forjando un vínculo que Revilla define hoy con una mezcla de orgullo y devoción.

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El expresidente cántabro no ha escatimado en elogios al analizar el papel de su mujer en su trayectoria política. Para Revilla, su ascenso a la presidencia no fue solo fruto de su tesón o del apoyo de los votantes, sino de la paciencia infinita de Aurora detrás de los focos. “Si no hubiese conocido a Aurora, te aseguro que jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria. Jamás. Me ha aguantado lo que no está escrito, porque yo he sido un auténtico enfermo de Cantabria”, ha reconocido con una honestidad brutal en el espacio de Cuatro.

Aurora Díaz, esposa de Miguel Ángel Revilla entre el público de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Estas palabras no son solo un agradecimiento, sino una confesión de la presión y las responsabilidades que implica la política de alto nivel. Para Revilla, la comprensión y la ayuda de su esposa fueron las herramientas necesarias para no sucumbir ante las fuerzas políticas y los poderes contra los que tuvo que luchar durante su mandato.

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El “mea culpa” del padre ausente

Sin embargo, el éxito político tiene un reverso que Revilla ha querido denunciar en primera persona: la ausencia. Con una valentía poco común en la clase política, el exmandatario ha reconocido el sacrificio que su mujer tuvo que hacer por la familia mientras él estaba volcado en su carrera. Revilla admite que la dedicación que exigía su cargo le hizo pasar menos tiempo del que le habría gustado con los suyos, alejándolo de sus deberes como padre.

“He abandonado en parte los deberes de padre, lo reconozco. Cantabria me ha quitado muchísimo tiempo”, ha confesado, visiblemente emocionado. En este escenario de ausencias, el papel de Aurora cobró una dimensión heroica, manteniéndose al frente de las situaciones familiares y garantizando el equilibrio en casa. “He tenido que luchar contra muchas fuerzas políticas y muchos poderes, y sin ella no lo habría conseguido. Fíjate si te parece poco”, ha asegurado el político.

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La intervención de Revilla en 100 % Únicos no ha sido solo una entrevista más; ha sido el retrato de un hombre que, al mirar atrás, entiende que su mayor logro no está en los kilómetros de carretera construidos o en la visibilidad de su región, sino en la mujer que lo esperó al otro lado de la puerta cada noche.