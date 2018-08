En la anotaciones –que tiene en su poder la Justicia– por orden de Baratta y otros ex funcionarios de Planificación se dejaron bolsos en la casa de Néstor y Cristina Kirchner en la calle Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Y que los recibía el fallecido secretario privado del ex presidente, Daniel Muñoz. También anotó que hizo visitas con Baratta a la Quinta de Olivos para entregar bolsos. En esos casos el ex funcionario entró manejando el auto y Centeno lo esperó afuera.