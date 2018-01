En el kirchnerismo se mantienen intransigentes. Al menos, la mayoría. Apuestan a la figura de Cristina Kirchner para mantener el liderazgo en el PJ. El principal argumento es el porcentaje de votos que aún posee la ex presidente. Pero existen dirigentes que tienen en claro que la ex presidente no es la mejor opción para ser candidata. Para ellos las últimas elecciones fueron un claro mensaje de que Cristina es la actual líder opositora, pero no puede conducir un peronismo unificado. Ella es un motivo de división, no de unión.