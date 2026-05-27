Colombia

Toque de queda para menores en Cundinamarca: municipio confirmó que adoptará la medida y otros podrían sumarse

En Funza comenzará a regir la restricción para adolescentes que no estén junto a sus padres o tutores responsables

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Funza - Toque de Queda
La Alcaldía de Funza invitó a los mandatarios de otros municipios a sumarse a esta iniciativa - crédito Alcaldía de Funza

La inseguridad sigue siendo uno de los factores que más genera preocupación en los residentes de varios municipios aledaños a Bogotá en Cundinamarca, en los que habitualmente sus habitantes laboran en la capital y por ende llegan a sus hogares en horarios nocturnos, haciendo que el cuidado de los menores sea responsabilidad de otros familiares o de centros educativos.

Esto, sumado a que durante el primer trimestre del 2026 se registraron más de 2.500 casos de varios tipos de violencia o crímenes en los que se requirió la presencia de la Comisaría de Familia en las que se ejecutaron 78 procesos de restablecimiento de derechos de menores, la Alcaldía de Funza tomó la decisión de activar un toque de queda para adolescentes, medida a la que se podrían sumar otros municipios.

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Desde la Alcaldía local afirman que la decisión está orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes y promover entornos seguros para su desarrollo y bienestar. La disposición restringe la circulación de menores de edad en horarios nocturnos cuando no estén acompañados por sus padres o representantes legales, como parte de una estrategia institucional enfocada en el cuidado integral de esta población.

Toque de queda - menores de edad - Funza
Los menores de 18 años podrán estar en la calle si están con sus padres - crédito Visuales IA

De acuerdo con el análisis técnico que respalda la medida, uno de los principales objetivos es evitar que niños y adolescentes permanezcan solos en el espacio público durante altas horas de la noche, horarios en los que pueden quedar expuestos a malas compañías, consumo de sustancias psicoactivas y otros factores que afectan su bienestar.

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La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, aseguró que agotará todos los esfuerzos necesarios para proteger la integridad de los menores del municipio y defendió la decisión.

“Soy mamá de dos hijos y entiendo perfectamente la preocupación que sienten las familias frente a los riesgos que hoy enfrentan nuestros niños y adolescentes. Este decreto no busca castigar a nadie, busca proteger la vida y el futuro de nuestros hijos”.

Buitrago mencionó que aprobó la medida por su responsabilidad moral y al tener claridad de la crisis de inseguridad que se vive en la región. “Como madre tengo el deber moral de actuar cuando vemos que nuestros menores están expuestos a situaciones de peligro”.

Toque de queda - menores de edad - Funza
Los menores que sean encontrados en la calle serán llevados a una estación para luego contactar a sus padres - crédito Visuales IA

La medida estará vigente hasta el 12 de agosto, será de lunes a domingo entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., durante ese horario los menores de 18 años no podrán estar en parques, plazas, calles ni establecimientos de comercio abiertos al público, salvo que estén acompañados por sus padres o su representante legal.

Se contemplan excepciones para menores que deban movilizarse por situaciones de urgencia médica o circunstancias de emergencia o gravedad, siempre y cuando estén acompañados por sus padres o un adulto responsable.

La medida está siendo analizada por alcaldías locales de otros municipios en el departamento con el argumento de que una medida similar, que funcionó durante 2025, permitió reducir casos en los que menores de edad resultaron afectados o fueron protagonistas de hechos de violencia o vulneración de derechos.

El informe incluye las cifras expuestas en ese momento por la seccional de la Fiscalía General de la Nación en Cundinamarca, en el que se destaca la mejora en la reacción institucional durante la implementación de la medida.

Toque de queda - Cundinamarca
La medida regirá entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. - crédito Visuales IA

Antes de que comenzará a funcionar, el toque de queda fue parte de un debate en el que funcionarios en Cundinamarca entrevistaron a padres de familia que respondieron preguntas como: “¿qué hace un menor de 13 o 14 años a las 11:00 p. m. en la calle?

La implementación del decreto contará con operativos pedagógicos y acciones de control lideradas por la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Personería Municipal, Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

En caso de que un menor sea encontrado en la calle durante el horario de restricción, será trasladado por la Policía de Infancia y Adolescencia al Centro Día, donde se verificará su situación y recibirá atención del equipo interdisciplinario de las Comisarías de Familia. Posteriormente, se contactará a sus padres o acudientes y se firmará un acta de compromiso para que el menor sea recogido por su familia. Si los padres no atienden el llamado de las autoridades, se iniciará el proceso correspondiente para la verificación y restablecimiento de derechos con el Icbf.

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