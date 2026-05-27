EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de mayo

En pocas líneas:
¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.
México enfrentará este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en gran parte del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes el aviso meteorológico con pronóstico extendido a 96 horas donde describe un escenario dual para el país: lluvias intensas con riesgo de tornados en el norte y sureste del país, mientras una onda de calor se mantiene en 11 estados del Pacífico, centro y sur del territorio nacional.