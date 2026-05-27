EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes el aviso meteorológico con pronóstico extendido a 96 horas donde describe un escenario dual para el país: lluvias intensas con riesgo de tornados en el norte y sureste del país, mientras una onda de calor se mantiene en 11 estados del Pacífico, centro y sur del territorio nacional.

México enfrentará este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas , tormentas eléctricas , fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en gran parte del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional .

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

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