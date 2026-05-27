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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

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En pocas líneas:

06:19 hsHoy

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de México

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

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06:19 hsHoy

Lluvias intensas, granizo y calor extremo: así afectará el clima a México este miércoles 27 de mayo

Tormentas fuertes y altas temperaturas golpearán varias regiones del país; autoridades alertan por inundaciones, vientos y caída de granizo

Lluvias intensas, tormentas y calor extremo marcarán el clima en México este 27 de mayo.
Lluvias intensas, tormentas y calor extremo marcarán el clima en México este 27 de mayo.

México enfrentará este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en gran parte del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

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06:18 hsHoy

Pese a intensas lluvias, prevalece la Onda de calor en once estados de México: así será el clima del 26 al 30 de mayo

El país se prepara para condiciones opuestas, desde altas temperaturas hasta tormentas peligrosas en distintas regiones

El fenómeno abarca del 26 al 30 de mayo de 2026 y combina al menos cinco sistemas activos simultáneos, entre ellos una vaguada en altura sobre el noreste, la onda tropical núm. 2 y un frente frío fuera de temporada en el noroeste. (Infobae México)
El fenómeno abarca del 26 al 30 de mayo de 2026 y combina al menos cinco sistemas activos simultáneos, entre ellos una vaguada en altura sobre el noreste, la onda tropical núm. 2 y un frente frío fuera de temporada en el noroeste. (Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes el aviso meteorológico con pronóstico extendido a 96 horas donde describe un escenario dual para el país: lluvias intensas con riesgo de tornados en el norte y sureste del país, mientras una onda de calor se mantiene en 11 estados del Pacífico, centro y sur del territorio nacional.

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