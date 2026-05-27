La inédita confesión que Pekerman le hizo a Messi antes de convocarlo a su primer Mundial en Alemania 2006

José Pekerman contó la charla que tuvo con Messi antes del Mundial 2006

José Pekerman lideró a la selección argentina en el Mundial de Alemania 2006, cita en la que Lionel Messi tuvo su estreno. A diferencia de Diego Armando Maradona, que fue recortado de la lista de 1978 por César Luis Menotti, el rosarino se dio el gusto de tirar sus primeras gambetas a corta edad, pese a que a su entrenador lo cuestionaron mucho por no haberlo incluido en el partido por los cuartos de final ante Alemania que derivó en la eliminación de la Albiceleste.

“Me han reprochado un poco que en el 2006 esperaban que Messi jugara un poco más. Nosotros veíamos lo que Messi iba a ser en el futuro, pero la realidad con el equipo y con los jugadores que teníamos y el funcionamiento que ya el equipo tenía en ese 2006 iba para la final y cerca de ganar el campeonato del mundo también”, fue la primera confesión de Pekerman, en diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

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Y reveló qué le dijo a Lionel antes de su convocatoria oficial: “Con vos no va a pasar lo que pasó con Diego Maradona, que a la misma edad no pudo ir al 78”. Con un ojo predilecto para los juveniles, José ahondó en el tema y recordó sobre Messi: “Lo que necesitaba era su primera entrada a la Selección a un Mundial, que fue a los 18 años, porque él cumple los 19 ya estando en el Mundial. Nosotros le hicimos el festejo, la torta, todo. Él, hasta los 18, no había tenido campeonato de inferiores ni vestuario de Argentina. Para mí era ideal ya integrarlo y, de hecho, fue lo primero que le dije cuando íbamos a armar la convocatoria”.

La histórica imagen de Messi en el banco de suplentes ante Alemania en 2006

Palabras más, palabras menos, Pekerman le argumentó a Messi en 2006: “Aprovechá todo esto, pero para integrarte, para ver todo lo que te va a pasar. Están las grandes figuras de Argentina, que tienen ya gran experiencia, vas a estar con ellos, viví todos los momentos. Lo único malo que te tengo que decir es que el equipo, en cuanto a titularidad, está muy bien conformado. Ojalá te demos los máximos minutos que te podamos dar para que disfrutes ya de adentro lo que es un Mundial, pero no estamos seguros de cuántos van a ser. Así y todo jugó bastantes minutos, fue titular contra Holanda e hizo su primer gol en un Mundial”.

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En cuanto al 10 albiceleste que se pueda llegar a ver en la próxima Copa Mundial, opinó: “Messi es indiscutible. Estamos hablando del mejor jugador de la última década. En la actualidad, decir que Messi vuelve a un Mundial es sinónimo de garantía para que el Mundial tenga un protagonista llamado como un número 1. El prestigio que da Messi para nuestra selección y para la organización es fundamental para que se garantice un Mundial con una figura relevante como él. Messi está bien y tomó muchas decisiones correctas en este último tiempo para llegar bien. Tuvo cambios importantes y creo que muchas las hizo pensando en esto: en llegar en una buena forma. Va a llegar bien, pero nadie puede asegurar que veamos al Messi del Qatar 2022. Es muy difícil, porque es una experiencia nueva”.

Y cerró: “Una de las situaciones que fue muy importante hace cuatro años atrás, desde lo emocional, fue decirle a Messi que todos los jugadores iban a hacer lo posible para que él pudiera ser campeón mundial. Eso fue un impulso enorme desde lo emocional. Messi está viviendo su mejor momento emocional desde que está en la Selección Argentina”.

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