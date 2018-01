—Primero y principal que los casos que están siendo analizados hoy como casos estruendosos son de dirigentes de mínima envergadura. El caso del dirigente de este gremio que yo no sabía que existía, Balcedo. O el caso de la dirigencia gremial de la UOCRA en Bahía Blanca que era por todos conocidos cómo funcionaba. Yo creo que en este tema no hay que generalizar, me parece que querer descalificar al conjunto de la dirigencia gremial argentina es un grave error. Si es que hay alguna estrategia por parte del Gobierno, me parece un grave error. Creo que cada caso puntual lógicamente hay que analizarlo e investigarlo, pero en general la dirigencia obrera sindical ha tenido un comportamiento razonable en la relación con un gobierno que no es de signo peronista. Ha tenido, diría, una mirada responsable. Ha hecho muy pocas medidas de fuerza, tiene siempre una vocación de diálogo, muchos de ellos están corridos por sectores de base de orientaciones ideológicas mucho más duras… Así que me parece que hay que tener cuidado de no generalizar y tratar de mirar el tema en un marco más responsable. Porque me parece que eso va debilitando los planos institucionales de la Argentina.